Rewolucja w „Pytaniu na śniadanie” TVP. Pierwsza taka sytuacja od 15 lat

Decyzja nowych władz TVP nie tylko oznacza przejście do nowej przestrzeni, ale także otwiera drzwi dla nowych możliwości produkcyjnych i rozwoju programu. Zapowiedź tej zmiany budzi zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i branży medialnej. O zmianie napisał portal wirtualnemedia.pl.

Nowe miejsce „Pytania na śniadanie” TVP

Nowa siedziba programu, jak przekazała osoba z kierownictwa Telewizji Polskiej portalowi wirtualnemedia.pl, to gigantyczna hala zdjęciowa, która wkrótce zostanie oddana do użytku. Przeniesienie „Pytania na śniadanie” do nowego miejsca to nie tylko kwestia zmiany lokalizacji, ale także dostępu do nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych. Dotychczasowe studio zajmie kanał TVP Info, a „Pytanie na śniadanie” przeniesie się do przestrzeni przy ulicy Woronicza 17, gdzie znajduje się imponująca hala o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych.

Już samo miejsce, w którym będzie realizowany program, budzi zainteresowanie ze względu na swoją nowoczesność i funkcjonalność. Hala ta została zbudowana z myślą o najnowocześniejszych procesach produkcyjnych, opartych na zaawansowanej technologii, włączając w to inteligentne systemy Smart i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Inauguracja budowy tego miejsca miała miejsce w styczniu 2022 roku, a sama koncepcja budowy i funkcjonalność budynku robią duże wrażenie. Architektonicznie nietypowy, budynek składa się z sześciu modułów, z których największy może pomieścić nawet 300 osób, co daje wyobrażenie o imponujących rozmiarach nowej siedziby „Pytania na śniadanie”.

„Pytanie na śniadanie” najpopularniejszym programem w TVP

Zmiana miejsca realizacji programu otwiera również nowe możliwości dla samego programu. Nowe studio ma aż 400 metrów kwadratowych powierzchni, co daje więcej przestrzeni dla prowadzących i zaproszonych gości. To również oznacza nowe udogodnienia techniczne i produkcyjne, które mogą wpłynąć na jakość i atrakcyjność programu dla widzów. Jest to istotne, biorąc pod uwagę, że "Pytanie na śniadanie" to jedno z najpopularniejszych programów porannych w polskiej telewizji, które od lat cieszy się dużą oglądalnością.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, z danych Nielsena wynika, że program ten w okresie od 19 stycznia do 21 lutego 2024 r. oglądało średnio 345 tysięcy osób, co przełożyło się na udział w rynku na poziomie 7,52 procent.

