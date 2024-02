Polska Akademia Filmowa pisze do Sienkiewicza i Tuska ws. tantiem. „Wolna Polska to także Polska twórcza!”

15 lutego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wdrażający dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Pominięto jednak w projekcie temat tantiem z internetu dla filmowców.

W odpowiedzi 21 lutego w Kinie Kultura w Warszawie polscy filmowcy utrzyli tzw. „tantiemowy sztab kryzysowy”. Skierowali do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza lista, w którym zaznaczyli, że obecna propozycja ustawy nie zapewnia im godnej przyszłości, a „całkowicie ją rujnuje”.

„Tantiemy z Internetu to nasze »być albo nie być«. Nie mamy umów o pracę, nie mamy stałych przychodów, nie mamy zdolności kredytowych. (...) W ostatnich latach dochodzi do gwałtownej zmiany w eksploatacji naszych utworów. Spada rola TV, kina w poważnym stopniu tracą widzów. Efekty naszej pracy przenoszą się do internetu. Powinno dostosować się do tego prawo” – napisali członkowie Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polski.

Joanna Scheuring-Wielgus o rozwiązaniu kwestii tantiem: Będzie to jak najszybciej

W ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceszefowa MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że „priorytetem nas wszystkich w ministerstwie jest jak najszybsze wprowadzenie tej dyrektywy”, choć przyznała, że „rzeczywiście w tej dyrektywie i w tym projekcie nie ma informacji na temat tantiem za usługi streamingowe”.

– W ministerstwie uważamy, że twórczość artystów – i w ogóle wspieranie naszych polskich twórców – nie może być sprowadzane tylko do tantiem. Musimy rozmawiać również o reinwestycjach, nowych systemach finasowania, ulgach podatkowych i oczywiście opłacie reprograficznej – podkreśliła.

Powiedziała, że praca w MKiDN została „rozpisana na dwa akty”. – Najpierw wprowadzamy tę dyrektywę i ukrócamy kary, a w drugim kroku chcemy wprowadzić tantiemy, o których dziś rozmawiamy – wyjaśniła. Dopytywana o termin rozwiązania kwestii tantiem, wiceszefowa MKiDN poinformowała, że będzie to „jak najszybciej”.

Polska Akademia Filmowa pisze do premiera ws. tantiem z internetu

Tymczasem w poniedziałek 26 lutego Polska Akademia Filmowa wystosowała list otwarty do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza i premiera Donalda Tuska w sprawie tantiem.

„Wynagrodzenie za korzystanie z filmów i seriali jest prawem polskich twórców i producentów, jak wszystkich na świecie, którzy wymyślili i posiadają własność intelektualną. Wszyscy na całym świecie płacimy za patenty i dzięki temu, między innymi, mamy internet” – podkreśla.

Jak podkreśliła akademia, „polscy twórcy i producenci filmów i seriali muszą mieć zagwarantowane wynagrodzenie także w internecie za korzystanie z ich dzieł, zgodnie z europejskim standardem”.

„Wynagrodzenie za wykorzystanie naszej własności intelektualnej, w tym z internetu i wszystkich jeszcze nieznanych pól, jest warunkiem rozwoju polskiej twórczości audiowizualnej. Powinno być pobierane i rozdzielane transparentnie i sprawiedliwie, pod nadzorem twórców, producentów i państwa, bez oddawania władzy żadnej organizacji, tworząc jednocześnie zabezpieczenie socjalne tych, którzy służą społeczeństwu swoją wyobraźnią, ucząc i bawiąc” – czytamy.

Polska Akademia Filmowa: Chcemy rozmawiać konstruktywnie

PAF zaznacza, że twórcy nie mają stałych umów, a utrzymują się tylko od dzieła do dzieła. „Oddają swoje dzieła społeczeństwu z wiarą, że każdy, kto z tych dzieł skorzysta – zapłaci za nie. Wszyscy wiemy, że w cenie telefonu, komputera, samochodu, i innych dóbr – jest opłata za wszystkie patenty, za pomysły, które ktoś wymyślił, głównie niestety za granicą. To samo musi dotyczyć polskich twórców i producentów filmów, seriali, książek, piosenek. Nie okradajmy polskich twórców, skoro innym zagranicznym twórcom płacimy” – apeluje.

„Wiadomość o planie wyjęcia wynagrodzenia z internetu z projektu ustawy naszego rządu dostosowującej polskie prawo do prawa europejskiego bardzo nas wszystkich zaniepokoiła, szczególnie młodych twórców i producentów, tych, którzy wiążą swoją przyszłość właśnie z internetem jako naturalną przestrzenią dostępu do naszych filmów i seriali” – czytamy dalej.

Polska Akademia Filmowa zwróciła się na koniec do polskiego rządu z propozycją rozmowy o głębokich reformach sektora audiowizualnego, w tym także o wynagrodzeniu – tantiemach – ze wszystkich pól jako elemencie zabezpieczenia socjalnego twórców. „Chcemy rozmawiać konstruktywnie w atmosferze pilnej pracy dla wolnej Polski i zrozumienia wzajemnych celów, odrzucając jakikolwiek szantaż. Wolna Polska to także Polska twórcza!” – zakończyła.

