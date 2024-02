Nowe seriale i filmy na Netflix. Premiery w tygodniu 12-18 lutego

Co tydzień trafia na platformę Netflix cała masa nowych tytułów – seriali, filmów i programów. W tym tygodniu zadebiutują wyczekiwane kontynuacje, takie jak 3. sezon „Sunderland aż po grób”, ostatni sezon „Dobrego dnia, Veronico” i kolejna odsłona „AlRawabi School for Girls”. Z 6. sezonem na Netfliksa wraca też uwielbiane na świecie reality show „Miłość jest ślepa”.

Dla fanów „true crime” platforma przygotowała dokument o „Małym Nicolasie”, hiszpańskim przestępcy, który wystawił władze na próbę, mając zaledwie 14 lat. Wśród dokumentów pojawi się też nowy tytuł „Einstein i bomba”, opowiadający o czasie, gdy słynnemu naukowcy palił się grunt pod stopami i był zmuszony opuścić rodzinne Niemcy.

Oprócz tego wśród świeżynek pojawią się między innymi tytuły „Zapadlisko”, „Twój Simon”, „Bitwa singielek” czy „Dom Ninja”.

Lista wszystkich nowości w tym tygodniu na Netflix

„Zabij mnie, kochanie” – wtorek



Wygrany los na loterii ma poważne konsekwencje dla małżeństwa, które zaczyna knuć, jak się nawzajem pozabijać, aby zgarnąć całą nagrodę pieniężną.



„Taylor Tomlinson: Have It All” – wtorek



Tomlinson zastanawia się nad osiągnięciem idealnej równowagi między pracą a miłością pomimo lęku i bezsenności i pyta, czy naprawdę można „mieć wszystko”.



Sezon 3. „Sunderland aż po grób” – wtorek



Bardzo wyczekiwany drugi sezon serialu skupia się na wysiłkach nowego właściciela, Stewarta Donalda, i dyrektora Charliego Methvena, którzy starają się wyprowadzić klub z katastrofy finansowej i wyciągnąć go z trzeciej ligi. Sześcioodcinkowy dokument daje bezprecedensowy wgląd za kulisy funkcjonowania klubu Sunderland A.F.C.: od zarządu i administracji po pierwszy skład i kibiców. Wszystkich ich łączy wyjątkowa pasja i pragnienie walki o swój ukochany klub.



„Historia miłosna z Soweto” – środa



Matka trzech synów pragnie, aby w końcu się ożenili. Postanawia więc obiecać dom temu, który pierwszy stanie przed ołtarzem. Rozpoczyna się zacięta rywalizacja.



„Zagrywki” – środa



Dziennikarka sportowa z Nowego Jorku, która jest mistrzynią uwodzenia i niezobowiązujących przygód, nieoczekiwanie się zakochuje.



„Bogdan Boner: Walentynki” – środa



W Walentynki nastolatka spotyka się z internetową sympatią, a Boner podczas zakupów zdobywa się na odwagę, aby zaprosić na randkę swoją wybrankę.



„Lecznica złamanych serc” – środa



Sceptyczny dziennikarz na potrzeby artykułu poddaje się terapii dla osób o złamanych sercach. Działa ona jednak bardzo skutecznie, bo jego serce otwiera się na uroczą terapeutkę.



Sezon 3. „Dobrego dnia, Verônico” – środa



Kim jest Doúm? To najważniejsze pytanie, które będą sobie zadawać widzowie trzeciego — i ostatniego — sezonu serialu „Dobrego dnia, Verônico”.

Poszukując trzeciego dziecka z rodzeństwa, Verônica odwiedza sierociniec, w którym dorastali Brandão i Matias. W małym miasteczku spotyka Jerônima, zamożnego hodowcę koni, oraz jego matkę Dianę, piękną i tajemniczą kobietę skrywającą tajemnicę makabrycznej przeszłości tego miejsca. Zagrożenie ze strony mafii sprawia, że Verô musi stanąć do wyścigu z czasem. Pozbawiona drogi ucieczki, stawia wszystko na jedną kartę, ruszając w niebezpieczny pościg, który może się dla niej zakończyć tragicznie.



Sezon 6. „Miłość jest ślepa” – środa



Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 10-odcinkowy serial odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa. Jego gospodarzami są Nick i Vanessa Lachey.



„Dom Ninja” – czwartek



Ninja, którzy od zawsze fascynują świat swoimi tajemniczymi, budzącymi grozę fizycznymi umiejętnościami, pojawiali się na ekranie niezliczoną ilość razy.

Czy to możliwe, że mistrzowie ninja nadal działają w cieniu współczesnej Japonii?



Sezon 2. „AlRawabi School for Girls” – czwartek



W prestiżowej szkole dla dziewcząt AlRawabi nowy rok to nowa klasa, nowe zasady — i nowe władczynie.



„Bitwa singielek” – czwartek



W równoległym wszechświecie z powodu niewytłumaczalnej pandemii na świat przychodzi znacznie więcej dzieci płci żeńskiej niż męskiej. Mężczyźni, których populacja cały czas maleje, zostają okrzyknięci „skarbami narodowymi”, a kobiety muszą walczyć o ich względy w sponsorowanym przez rząd teleturnieju „Bitwa singielek”.

Day to zwyczajna młoda kobieta, która niespodziewanie zostaje przyjęta do konkursu. Tam poznaje Sona, faceta cieszącego się największym powodzeniem wśród uczestniczek programu. Między tą dwójką od razu zaczyna iskrzyć. Razem odkrywają spisek zagrażający ich miłości i jedynemu światu, jaki znają.



„The Vince Staples Show” – czwartek



Kim jest Vince Staples? Podchwytliwe pytanie. Jest trochę sławny, ale nie do końca. Bogaty, ale niezupełnie. Jest kimś w rodzaju przestępcy. Ale… nim nie jest? Poznaj jego codzienne perypetie — gdy w jego życiu coś może pójść nie tak, zwykle właśnie tak się kończy.



„Mały Nicolás: Życie kanciarza” – czwartek



Niesamowita historia wzlotu i upadku „Małego Nicolása” — hiszpańskiego przestępcy, który wystawił władze na próbę. W wieku zaledwie 14 lat przeskoczył ze świata klubów nocnych do polityki, biznesu i służb specjalnych, ocierając się nawet o rodzinę królewską. Wiódł życie pełne wielkich interesów, podróży, romansów, pałaców, komisji oraz imprez — do momentu wydania nakazu jego aresztowania w 2014 roku. Ten serial dokumentalny pokazuje najbardziej kontrowersyjne etapy jego pełnej niewiadomych historii przez pryzmat różnych bohaterów, bazując na niepublikowanych materiałach.



„Twój Simon” – czwartek



Siedemnastoletni Simon Spier jest gejem, ale nie powiedział o tym jeszcze nikomu ze swego otoczenia. Nie wie także, kim jest anonimowy kolega z klasy, w którym zakochał się, poznając go w internecie.



„Einstein i bomba” – piątek



Jest rok 1933. Albertowi Einsteinowi, najsłynniejszemu naukowcowi na świecie, pali się grunt pod nogami. Gdy Hitler przejmuje władzę i zaczyna systematyczne prześladowania Żydów, Einstein nie ma innego wyjścia, jak opuścić rodzinne Niemcy.



„Zapadlisko” – piątek



Miasto Kiruna w Szwecji zapada się w ziemi. Frigga zmagając się z konfliktem między obowiązkami rodzinnymi a rolą szefowej ochrony w największej na świecie kopalni, stoi przed trudnym wyborem.

Ile kosztuje subskrypcja miesięczna Netflix?

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta ponad 260 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.

Netflix oferuje trzy różne plany subskrypcji w Polsce: Basic, Standard i Premium.

Plan Basic to najtańsza opcja subskrypcji Netflix. Kosztuje on 34,99 złotych miesięcznie. Plan umożliwia oglądanie treści na jednym urządzeniu jednocześnie.

Plan Standard kosztuje on 49,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD.

Plan Premium to najdroższa opcja subskrypcji, która kosztuje on 59,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na czterech urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD oraz Ultra HD.

Czytaj też:

Netflix zaprezentował pełną listę nowości na luty 2024Czytaj też:

30+ tytułów w lutym od HBO Max. Sprawdźcie listę premier