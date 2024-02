Adam Ferency zdradzał żonę z młodszą aktorką. Tak zareagował, gdy dowiedział się o ciąży

Adam Ferency, który zdobył ogromną popularność m.in. dzięki roli kamerdynera w serialu „Niania”, nie przestaje być obiektem zainteresowania mediów. Mimo to, rzadko ujawnia szczegóły dotyczące swojego prywatnego życia. Tym samym starannie chroni swoją prywatność. Niemniej jednak, od czasu do czasu na jaw wychodzą informacje dotyczące jego związków i związanych z nimi skandali.

Aktor od lat jest w małżeństwie z Małgorzatą Dziewulską, z którą ma dwójkę dzieci. Ich związek był przedmiotem licznych spekulacji, szczególnie po tym, gdy w 2005 roku pojawiły się doniesienia o romansie aktora z młodszą koleżanką po fachu, Patrycją Soliman. Do romansu miało dojść na planie filmu „Jasminium”. Choć Ferency był wtedy żonaty, zakochał się w Soliman i zdecydował się na związek z nią, co doprowadziło do kryzysu w jego małżeństwie.

Kochanka Ferencego zaszła w ciążę

Największy szok wywołała wiadomość o ciąży Patrycji Soliman. Wydawało się, że to zakończy ich związek. Tak też się stało. Ferency, stojąc przed trudnym wyborem, postanowił wrócić do żony, tym samym, pozostawiając Soliman. Informacje o ich awanturze i brutalnych słowach skierowanych przez aktora w stronę ciężarnej partnerki wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów.

Wiele plotek krążyło na temat reakcji Ferencego na wieść o ciąży Soliman. Według niepotwierdzonych informacji miał on w złości odgrażać się, że Soliman zostanie samotną matką. Dopiero później pojawiły się doniesienia o zobowiązaniu się aktora do udzielenia pomocy finansowej na dziecko.

Soliman po latach opowiedziała o relacji z Ferencym

Zainteresowanie sprawą było ogromne, jednak ani aktor, ani aktorka nie zdecydowali się na komentarz. Dopiero w 2008 roku Patrycja Soliman odniosła się do sytuacji w wywiadzie dla „Twojego Imperium”, stwierdziła, że ciąża wpłynęła na jej karierę.

Dla wielu osób historia romansu Adama Ferencego z Patrycją Soliman wciąż pozostaje tematem dyskusji, ale dla samej Soliman, jak wspomniała w wywiadzie, było to życiowe zdarzenie, które sprowadziło jej los w inny, nieprzewidywalny kierunek.

Czytaj też:

Anna Wendzikowska pisze o mocy wszechświata. „Trzeba czytać znaki, dzieje się magia”Czytaj też:

Był 9 dni prezesem TVP. Zarobił 12 tysięcy złotychCzytaj też:

Polka zagrała w filmie „Priscilla”. W kogo wcieliła się Dagmara Domińczyk?