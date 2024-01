Kanał Zero. Krzysztof Stanowski odkrywa karty. Podał sześć znanych nazwisk

W październiku 2023 roku Krzysztof Stanowski poinformował o zakończeniu współpracy z Kanałem Sportowym, którego był współzałożycielem. Miesiąc później dziennikarz ogłosił, że tworzy nowy kanał, który będzie się nazywał Kanał Zero. Mimo, że projekt de facto jeszcze nie wystartował, już ma 490 tys. subskrybentów w serwisie YouTube. Do tej pory Stanowski opublikował tam tylko jedno wideo, które przybliża tematykę kanału.

„Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie. Słowo 'zero' ma być spoiwem, łączyć wszystko na tym kanale. Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają. Poranek i wieczór spędzajcie z nami, ale to nie jest wszystko” – wyjaśniał. Pierwszym ogłoszonym sponsorem kanału jest portal Rocket Jobs, dla osób poszukujących pracy.

Raczek, Tede czy Goździalska wśród stałych pracowników Kanału Zero

Według planów Kanał Zero wystartować ma 1 lutego. W piątek 19 stycznia Krzysztof Stanowski odsłonił pierwsze karty, dotyczące swoich stałych współpracowników. Jednocześnie zapowiedział, że przed startem będą to aż 22 nazwiska. „To oczywiście nie wszyscy, część osób poznacie podczas programów, część dopiero wskoczy na nasz pokład w marcu czy kwietniu” – poinformował.

Dziś poznaliśmy zatem tylko część przyszłych współpracowników dziennikarza. „Czym będzie Kanał Zero – opowiem w szczegółach 1 lutego. Dzisiaj z dumą odkrywam pierwsze siedem kart (no, sześć, bo mój udział w projekcie raczej nie jest zaskoczeniem, ha)” – podał i wymienił:

Tomasza Rożka (popularyzator nauk fizycznych),

Marcina Mellera (jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy),

Monikę Goździalską (osobowość medialna i modelka),

Jacka Granieckiego – Tede (polski raper),

Andrzeja Twarowskiego (komentator, głównie meczy Premier League) i

Tomasza Raczka (sławny w Polsce krytyk filmowy).

W poście w mediach społecznościowych znalazły się też fotografie wszystkich ogłoszonych pracowników Kanału Zero.

instagramCzytaj też:

Stanowski zapowiada nowy film. Ma być ciekawszy niż ten o JanoszekCzytaj też:

Nie milkną echa skandalicznego wywiadu Rzeźniczaka. Znamy przyszłość piłkarza