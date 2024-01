Lista dobrych nowości stycznia 2024 na Netflix. To warto obejrzeć

Na naszej liście znajdziecie ponad 15 tytułów, o których było głośno w styczniu 2024 roku. Sprawdźcie, jakie seriale i filmy najchętniej oglądali w pierwszych trzech tygodniach nowego roku subskrybenci platformy. Jeżeli planujecie spędzić weekend przed telewizorem i Netfliksem, ta lista pomoże wam znaleźć coś dla siebie.

„60 minut”



Zawodnik MMA Octavio (Emilio Sakraya) ma tylko 60 minut, aby dotrzeć na urodziny córki — jeśli mu się nie uda, może na zawsze utracić prawo do opieki nad nią. Lecz gdy nie stawia się na walkę, aby zdążyć, niebezpieczni przestępcy ruszają w pościg za nim przez całe miasto.



„W żałobie w drogę”

Marc (Daniel Levy) żył sobie spokojnie w cieniu swojego charyzmatycznego męża Olivera (Luke Evans). Jednak gdy Oliver niespodziewanie umiera, życie Marka rozpada się na kawałki, co skłania go do wspólnej podróży do Paryża z dwójką przyjaciół — Sophie (Ruth Negga) i Thomasem (Himesh Patel). Podczas wyprawy na jaw wychodzą niewygodne fakty, z którymi każde z nich musi się zmierzyć. „W żałobie w drogę” to dla Levy’ego debiut w roli reżysera i scenarzysty filmowego.



„Już mnie nie oszukasz”

Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje…



„Chłopiec pochłania świat”

Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych. Zaginiony ojciec, niemy brat, wychodząca z uzależnienia matka, handlarz heroiną w roli ojczyma i notoryczny przestępca jako opiekun. Eli Bell próbuje tylko podążać za głosem serca. Bardzo chce się dowiedzieć, co to znaczy być dobrym człowiekiem, ale los stawia mu na drodze różne przeszkody.



„Kryptoprzekręt”

Ray Trapani już jako mały chłopiec chciał zostać przestępcą. Gdy w 2017 roku cały świat ogarnęła gorączka bitcoinów, oszuści odkryli kryptowalutowe eldorado. Kiedy więc przyjaciel Raya przedstawił mu pomysł stworzenia karty debetowej do obsługi kryptowalut, Trapani nie wahał się ani chwili. Był tylko jeden problem — nie miał pojęcia, jak to zrobić. Jednak dzięki fałszywym profilom na LinkedIn, opłaconym rekomendacjom celebrytów i nienasyconemu pragnieniu społeczności internetowej, aby „szybko się wzbogacić”, Centra Tech wkrótce pozyskiwała miliony dolarów dziennie. Czy to miało szansę się udać? Nie. Ale czy się udało? Być może.



„Bracia Sun”



Po zamachu na bossa potężnej tajwańskiej triady jego najstarszy syn, legendarny zabójca Charles „Chairleg” Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh), i młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory był zupełnie nieświadomy prawdy o swojej rodzinie.

W obliczu zaciętej walki o przestępczą dominację w Tajpej Charles, Bruce i ich matka muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje i poznać prawdziwe znaczenie braterstwo i rodziny, aby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów.



„Śnieżne Bractwo”

W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Dziękuję i przepraszam”

Wzruszająca opowieść o przebaczeniu, rodzinie i siostrzanych relacjach. Sara wiedzie idealne życie rodzinne z Daniélem i małym synkiem Eliotem oraz jest w ciąży z drugim dzieckiem. Nagle całe jej życie wywraca się do góry nogami i zostaje sama. Wkrótce jednak otrzymuje nieoczekiwaną pomoc, gdy wprowadza się jej dawno niewidziana starsza siostra, nieporadna i niedojrzała Linda, wraz z jej z dużym, nieobliczalnym psem.



„Koniec trasy”



Sandra (Roberta Rodrigues) i Ivan (Rodrigo Sant’Anna ), którzy po rozwodzie wciąż mieszkają pod jednym dachem, muszą wspólnie przeżywać trudy codziennego życia, pracując jako kierowcy w Rio de Janeiro.



„Champion”

Raper Bosco wychodzi na wolność i jest gotowy wrócić na scenę – do czasu, gdy jego siostra Vita wkracza w blask reflektorów i wystawia na próbę ich rodzinną więź



„Umma”

Amanda wraz z córką prowadzi uporządkowane życie na amerykańskiej farmie. Spokój ten burzy nadejście skremowanych szczątków jej matki.



„Uwieść króla”



Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.



„Zaufanie: Gra chciwości”

Jedenaścioro nieznajomych dostaje ćwierć miliona dolarów do równego podziału. Czy odbiorą należny im udział? Czy może pokusa zdobycia większej kwoty skłoni ich do zagłosowania za usunięciem innych, by zatrzymać więcej dla siebie? To będzie prawdziwy sprawdzian natury ludzkiej, bo chciwość i nieufność potrafią zniszczyć nawet najsilniejszą przyjaźń. W tej grze każdy zaczyna jako zwycięzca i każdy może odejść jako zwycięzca — o ile tylko postanowi podzielić się z innymi.



„Liczba doskonala”

Głównym bohaterem jest młody matematyk Dawid (Jan Marczewski), który podporządkował całe życie badaniom nad liczbami pierwszymi. Poznanie dalekiego kuzyna, Joachima (w tej roli Andrzej Seweryn), sprawia, że mężczyzna zaczyna stopniowo przewartościowywać swoje priorytety. Joachim jest człowiekiem sukcesu, który zawodowo osiągnął praktycznie wszystko i ostatnie lata życia postanowił spędzić w ojczystej Polsce. To spotkanie będzie miało na nich ogromny wpływ i sprowokuje długą dyskusję nad nieodgadnionym porządkiem świata, sensem życia i jego przemijania.



„Skok w przestworzach”

Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Kevin Hart) zamierza ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 000 metrów nad ziemią.



„Maboroshi”



Kiedy wybuch w fabryce doprowadza do zatrzymania czasu w miasteczku, 14-letni Masamune próbuje odnaleźć swoje miejsce w szybko rozpadającej się rzeczywistości.



„Miłość jest ślepa: Szwecja”

W tym programie single i singielki szukają kogoś, kto pokocha ich za charakter i zdecyduje się wziąć z nimi ślub, nie wiedząc, jak wyglądają. Przez najbliższe cztery tygodnie zamieszkają razem, zaplanują ślub i spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne okoliczności przedefiniują ich związek?Czytaj też:

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Te tytuły masowo oglądamyCzytaj też:

Twórcy serialu „Ranczo” tracą majątek. Wszystko przez polskie prawo