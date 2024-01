Lista nowości na HBO Max. Wśród premier między innymi głośny film „Reality”

W drugiej połowie stycznia na platformę HBO Max wpadnie parę ciekawych pozycji. Obejrzymy między innymi głośny „Reality”, oparty na faktach z główną rolą Sydney Sweeney, znanej z „Białego lotosu” i „Euforii”. Nowością będzie też serial dokumentalny „Na szlaku odkryć” z Jasonem Momoa w centrum. Z klasyków widzowie HBO Max obejrzeć będą mogli między innymi „Tajemnicę Brokeback Mountain” z Heathem Ledgerem i Jakiem Gyllenhaalem czy „Raport” z Adamem Driverem.

Lista nowości na HBO Max – 16-31 stycznia

„Najpiękniejsze stulecie mojego życia” – 18 stycznia



Włochy zabraniają nierozpoznanym dzieciom poznawania danych swoich biologicznych rodziców do ukończenia stu lat. Giovanni walczy o zmianę prawa.



„Na szlaku odkryć” – 18 stycznia



Ośmioczęściowy serial dokumentalny przedstawiający Jasona Momoa podróżującego po kraju w pogoni za sztuką, przygodą i przyjaźnią.



„Zillon” – 18 stycznia



Kiedy geniusz komputerowy otwiera swój klub nocny, zaczyna robić sobie wrogów – zarówno w policji, jak i wśród członków lokalnej mafii.



„Wszyscy kłamią”, sezon 2. – 18 stycznia



Belmonte radzi sobie z morderstwem Ivana, podczas gdy Macarena i Ana ukrywają swój sekret, aby uniknąć zdemaskowania.



„Tajemnica Brokeback Mountain” – 19 stycznia



Historia dwóch młodych mężczyzn – farmera i kowboja – którzy spotykają się latem 1963 roku i nieoczekiwanie nawiązują więź na całe życie.



„Pierwszy śnieg lata” – 19 stycznia



Jako 10-latek Alexander obiecał sobie, że nigdy się nie zakocha. Kiedy jednak poznaje urzekającą Caro, jego silna wola zostaje wystawiona na próbę.



„Maszyna” – 19 stycznia



Porwany przez rosyjskiego mafię komik Bert Kreischer jest prześladowany przez wspomnienie pijackiej wycieczki studenckiej.



„Raport” – 19 stycznia



Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.



„Niedźwiedzie nie istnieją” – 19 stycznia



Dwie równoległe historie miłosne, w których kochanków prześladują ukryte przeszkody, siła przesądów i mechanizmy władzy.



„Opowieść z Shemroon” – 21 stycznia



Iman i Payar to bracia, którzy mieszkają z ojcem w Shemroon w Iranie. Po śmierci matki obydwaj chcą dokonać zmian w swoim życiu.



„Naznaczony: Czerwone drzwi” – 26 stycznia



Lambertowie muszą sięgnąć głębiej niż kiedykolwiek za czerwone drzwi, gdy demony tłumione przez ponad dekadę powracają, by ich prześladować.



„Moje pragnienie” – 26 stycznia



Opowieść o pozbawionej celu w życiu kobiecie, która decyduje się podjąć pracę w klubie ze striptizem.



„Reality” – 26 stycznia



25-letnia była specjalistka amerykańskiego wywiadu zostaje skonfrontowana z agentami FBI, którzy podejrzewają ją o ujawnienie tajnego raportu NSA.



„Sisu” – 26 stycznia



Były fiński żołnierz prowadzi bitwę z całym batalionem nazistowskich żołnierzy, którzy próbują odebrać mu złoto.



„Syn” – 26 stycznia



Ojciec pracoholik próbuje odbudować relację z synem, który zmaga się z problemami emocjonalnymi.

