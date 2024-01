Syn Edyty Górniak odcina się od ojca. Zmienił nazwisko

Jak donosi Super Express, Allan Krupa kilka miesięcy temu zmienił nazwisko. O synu Edyty Górniak jest coraz głośniej w show-biznesie. Ostatnio wystąpił jako DJ u boku Edyty Górniak podczas imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Media nie pozostawiają mu chwili wytchnienia, często pisząc o trudnych relacjach z ojcem, który, po tym jak pod wpływem narkotyków spowodował wypadek samochodowy i zabił kobietę.

Syn Edyty Górniak zmienił nazwisko. Menadżer potwierdza

Allan Krupa już od kilku miesięcy posługuje się nowym nazwiskiem i dokumentami. Już podczas świątecznego występu w Polsacie został zaprezentowany jako Allan Enso. Informację Super Experssu potwierdził jego menadżer Highbart. 19-latek chciał w ten sposób odciąć się od ojca.

– Allan przede wszystkim już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca. To był główny powód – stwierdził menadżer Allana Enso. Logicznym rozwiązaniem byłoby przyjęcie nazwiska Edyty Górniak, jednak syn postawił na swoim. Nie chciał przyjmować jej nazwiska, mając świadomość, że trudno byłoby stać się równie rozpoznawalnym jak jego matka.

– Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak – dodał menadżer Allana Enso, Highbart.

Syn Edyty Górniak zmienił nie tylko nazwisko

Zmiana nazwiska to nie jedyna zmiana w życiu młodego muzyka. Syn Edyty Górniak podjął decyzję o wyprowadzce z Polski. Allan zamieszkał w Monako. Okazuje się, że jego przeprowadzka jest podyktowana bliską relacją z Nicol Pniewską, mieszkającą na południowym wybrzeżu księstwa.

Edyta Górniak podziękowała na wizji byłym władzom TVP. „Jestem wdzięczna"

