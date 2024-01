Kolejne pożegnanie z „Tańcem z Gwiazdami”. Odchodzi po trzynastu edycjach

Do niedawna wciąż nie było wiadomo, czy w nowy roku taneczne show zagości na antenie Polsatu. Stacja ogłosiła, że powrót planowany jest na wiosnę 2024 roku, ale w zmienionej formie. Oprócz wymiany firmy producenckiej telewizja zdecydowała się na zmiany w składzie jury.

Andrzej Grabowski żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”

Aktor Andrzej Grabowski nie będzie już jurorem w show Polsatu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Z programem żegna się po 13 edycjach.

Informację o odejściu z jury show podano we wtorek rano na profilach społecznościowych Polsatu. – Andrzeju dziękujemy za ten wyjątkowy czas i masę dobrej energii – napisał Polsat.

Andrzej Grabowski był jurorem we wszystkich trzynastu edycjach „Dancing With The Stars. Tańca z Gwiazdami” Polsatu. Aktor to trzecia osoba obsady jury z zeszłej edycji show. W zeszłym tygodniu stacja ogłosiła, że kolejnej zabraknie składzie Andrzeja Piasecznego i Michał Malitowskiego.

Wedle niepotwierdzonych informacji w ich miejsce mogą wskoczyć Filip Chajzer, Agnieszka Kaczorowska lub Rafał Maserak. Polsat ma prowadzić w tej sprawie rozmowy.

Nowy skład jury to tylko część zmian w show Polsatu

Oprócz rewolucji w obsadzie jury, zmianie uległ również producent najnowszej serii tanecznego show. Polsat rozwiązał umowę z Rochstar, realizującą wszystkie dotychczasowe edycje w Polsacie, a zastąpił ją Jake Vision. Co więcej, zmieni się też miejsce nagrywania i scenografia.

W trwa giełda nazwisk dotycząca nowych gwiazd, które wystąpią w show. Obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, pojawiły się takie nazwiska jak: Roksana Węgiel, Maciej Musiał, Adam Kszczot czy Maffashion. Program zmieni również dzień emisji – teraz będzie pojawiał się w niedzielę, a pierwsza odsłona nowego sezonu pojawi się 3 marca na antenie Polsatu.

Jak podaje portal „wirtualnemedia.pl”, który przytoczył dane Nielsena – średnia oglądalność trzynastej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wyniosła 1,14 mln widzów, co przełożyło się na 8,86 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 6,99 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 6,73 proc. w grupie 16-59.

