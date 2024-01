Dziesięć nowości od Netflix w tym tygodniu. Sprawdź, co obejrzysz

Biblioteka serwisu Netflix co tydzień się powiększa. Sukcesywnie dodawane są nowe seriale i filmy, które biją rekordy popularności na platformie. Sprawdźcie, czy wśród świeżynek tego tygodnia znajdziecie coś dla siebie. Mamy dla was rozpiskę.

Nowości na Netflix w tygodniu 8-14 stycznia

„Zaufanie: Gra chciwości” – środa



Jedenaścioro nieznajomych dostaje ćwierć miliona dolarów do równego podziału. Czy odbiorą należny im udział? Czy może pokusa zdobycia większej kwoty skłoni ich do zagłosowania za usunięciem innych, by zatrzymać więcej dla siebie? To będzie prawdziwy sprawdzian natury ludzkiej, bo chciwość i nieufność potrafią zniszczyć nawet najsilniejszą przyjaźń. W tej grze każdy zaczyna jako zwycięzca i każdy może odejść jako zwycięzca — o ile tylko postanowi podzielić się z innymi.



„Break Point”, sezon 2. – środa



Opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów.



„Umma” – środa



Amanda wraz z córką prowadzi uporządkowane życie na amerykańskiej farmie. Spokój ten burzy nadejście skremowanych szczątków jej matki.



„Chłopiec pochłania świat” – czwartek



Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych. Zaginiony ojciec, niemy brat, wychodząca z uzależnienia matka, handlarz heroiną w roli ojczyma i notoryczny przestępca jako opiekun. Eli Bell próbuje tylko podążać za głosem serca. Bardzo chce się dowiedzieć, co to znaczy być dobrym człowiekiem, ale los stawia mu na drodze różne przeszkody.



„Champion” – czwartek



Raper Bosco wychodzi na wolność i jest gotowy wrócić na scenę – do czasu, gdy jego siostra Vita wkracza w blask reflektorów i wystawia na próbę ich rodzinną więź



„Sonic. Prime”, sezon 3. – czwartek



Zawrotne przygody jeża Sonica nabierają jeszcze większego rozpędu, gdy w wyniku starcia z Doktorem Eggmanem dochodzi do rozbicia uniwersum na kawałki. Aby złożyć z powrotem swój pierwotny świat i ocalić starych przyjaciół, Sonic przemierza nowe, dziwne rzeczywistości i zyskuje nowych sprzymierzeńców w największej przygodzie swojego życia!



„Forst” – czwartek

Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.



„Liczba doskonała” – czwartek



Głównym bohaterem jest młody matematyk Dawid (Jan Marczewski), który podporządkował całe życie badaniom nad liczbami pierwszymi. Poznanie dalekiego kuzyna, Joachima (w tej roli Andrzej Seweryn), sprawia, że mężczyzna zaczyna stopniowo przewartościowywać swoje priorytety. Joachim jest człowiekiem sukcesu, który zawodowo osiągnął praktycznie wszystko i ostatnie lata życia postanowił spędzić w ojczystej Polsce. To spotkanie będzie miało na nich ogromny wpływ i sprowokuje długą dyskusję nad nieodgadnionym porządkiem świata, sensem życia i jego przemijania.



„Skok w przestworzach” – piątek



Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Kevin Hart) zamierza ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 000 metrów nad ziemią.



„Miłość jest ślepa: Szwecja” – piątek



W tym programie single i singielki szukają kogoś, kto pokocha ich za charakter i zdecyduje się wziąć z nimi ślub, nie wiedząc, jak wyglądają. Przez najbliższe cztery tygodnie zamieszkają razem, zaplanują ślub i spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne okoliczności przedefiniują ich związek?Czytaj też:

