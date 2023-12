Kolejni dziennikarze mają przejść do TVP. Nieoficjalne ustalenia

Bez względu na zawirowania w mediach publicznych, powołane na mocy uchwały kierownictwo Telewizji Polskiej decyduje o dalszych zmianach kadrowych. Pojawiają się kolejne nazwiska prowadzących czołowe programy stacji. Wkrótce nowym gospodarzem „19:30” zostanie Zbigniew Łuczyński. Dziennikarz był przez ostatnie kilkanaście lat prowadzącym „Uwagę!” TVN.

Kiedy zobaczymy go na antenie? Konkretna data nie padła, ale dziennikarz ma zadebiutować w najbliższych dniach. Tym samym dołączy do dotychczasowych prowadzących „19:30” Marka Czyża oraz Joanny Dunikowskiej-Paź, do niedawna prezenterki TVN24.

Nowi dziennikarze w TVP. Kogo zobaczymy na antenie?

Jednak to nie koniec zmian u państwowego nadawcy. Portal Wirtualne Media ustalił nieoficjalnie, że pracę w Radiu Eska w najbliższym czasie zakończą Piotr Bukowski, Damian Wilczyński i Daniel Chaliński. Cała trójka ma przejść do Telewizji Polskiej. Do odnowionej Telewizji Polskiej dołączą też Piotr Jędrzejek z Polsat News oraz Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko z Wydarzeń 24.

Tymczasem bitwa o media publiczne trwa. Rada Mediów Narodowych na środowym posiedzeniu wyznaczyła pełnomocnika prawnego, który ma zaprezentować stanowisko RMN przed sądem. Z kolei politycy PiS przekonują dziennikarzy, że obecne zamieszania wokół mediów publicznych ma przykryć sprawę paktu migracyjnego.

Kilka dni temu przez Parlament Europejski i Radę zostało osiągnięte porozumienie polityczne w sprawie paktu o migracji i azylu. – W tym czasie przechodzą najtrudniejsze tematy dla Polski – mówi polityk PiS.

