Zaskakujący wpis Kuby Wojewódzkiego o TVP. „Lubię wracać tam, gdzie byłem już...”

Kuba Wojewódzki rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej w latach 90., następnie przeszedł do Telewizji Polsat, a od 2006 jest związany z TVN. Dziennikarz znany jest m.in. z uszczypliwych komentarzy w stosunku polityków Zjednoczonej Prawicy. Niejednokrotnie przywoływał w swoich programach, w jaki sposób TVP za rządów PiS informowała o wydarzeniach w kraju i na świecie.

Jednak jego ostatni wpis wywołał lawinę komentarzy. Zamieścił go w czasie prowadzonych z inicjatywy rządu Donalda Tuska gruntownych zmian w mediach publicznych. Ze względu na nowe władze w Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskim radiu, wielu dziennikarzy zdecydowało się na zmianę pracy i przejście do państwowych spółek. Niektórzy postanowili wrócić do TVP po latach pracy w prywatnych mediach.

Kuba Wojewódzki przejdzie do TVP? Zastanawiający wpis dziennikarza

Kuba Wojewódzki podzielił się na Instagramie zdjęciem legitymacji prasowej. Dokument ważny do końca 1997 r. stanowi dowód, że Wojewódzki był wówczas współpracownikiem TVP. „Lubię... lubię wracać tam, gdzie byłem już” – napisał, cytując znaną piosenkę w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.

Natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. „Poważnie? Kuba leci do TVP-PiS” – pisze jeden z internautów. „Czyżby nowy dyrektor TVP Rozrywka?” – pyta kolejny. „Sprawdź czy cię wpuszczą” – radzili użytkownicy Instagrama. „Kuba, jak będziesz miał swój program również w TVP, to będzie mistrzostwo świata” – dodaje kolejny internauta.

To nie pierwszy raz, kiedy dziennikarz zamieszcza podobny wpis. Kilka dni wcześniej pokazał zdjęcie sprzed siedziby TVP. „Jest ciekawiej ni z myślisz... Mam do was jedno pytanie. Co byście zrobili z pracownikami Rozrywki TVP1 i TVP2. Powinni zostać czy powinni odejść?” – zapytał.

