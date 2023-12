Fabijański: Mam cechy osobowości narcystycznej, ale czy jestem patologicznym narcyzem?

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz „Wprost”: Jesteś obecnie wrogiem publicznym. Kobiety cię jeszcze kochają?

Sebastian Fabijański: Jeśli tak, to robią to w tajemnicy przede mną (śmiech). A tak poważnie, to nie muszą kochać. Wystarczy, żeby lubiły.

A za co można cię lubić?

Za to, jaki jestem naprawdę, a nie za to, jakim się mogę wydawać.

Wydajesz się być narcyzem.

Trzeba odróżnić dwa pojęcia: narcyzm i zaburzenia narcystyczne.

Mam cechy osobowości narcystycznej, ale czy jestem patologicznym narcyzem? Nie.