Netflix na weekend. Przypominamy nowości tego tygodnia

Szukasz dobrego serialu, filmu, reality show, dokumentu czy stand-upu? W ostatnich dniach na Netfliksa trafiły produkcje z każdej z tych półek, więc nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem godnego weekendowego „czasoumilacza”. Przejrzyj listę premier i poszukaj czegoś, co cię zainteresuje.

Nowości na Netflix

„1670” – serial

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów.

Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

Co może spotkać polskiego szlachcica cieszącego się dostatnim życiem u schyłku XVII w? Jak pokazuje zwiastun satyrycznego serialu 1670 – absolutnie wszystko.

„Pod presją: Piłkarki USA przed mistrzostwami świata” – serial dokumentalny

Serial sportowy opowiada o zawodniczkach i trenerach reprezentacji Stanów Zjednoczonych, przedstawiając od kulis najbardziej udekorowaną drużynę w historii piłki nożnej kobiet. Widzowie zobaczą presję, euforię, radości i wyzwania, jakich doświadczają światowej klasy piłkarki, starając się zdobyć trzeci z rzędu tytuł mistrzyń świata. W miarę rozwoju narracji na światło dzienne wychodzą kwestie takie, jak obrażenia, krytyka i wątpliwości, równość płac i utrzymanie dziedzictwa kulturowego.

„Być jak Luísa Sonza” – dokument

Najbardziej kontrowersyjna brazylijska piosenkarka popowa opowiada w tym dokumencie o swoim życiu miłosnym, karierze, kontrowersjach i nowym kultowym albumie.

„The Crown” – serial, część 2. finałowego sezonu

Wciąż nie mogąc pogodzić się ze śmiercią matki, książę William powraca do Eton, gdzie ląduje w centrum zainteresowania młodych fanek poruszonych jego niełatwą sytuacją. Trudności w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prowadzą do napięć w relacjach z rodziną, która równocześnie stara się wspierać młodego dziedzica w odnalezieniu swojej własnej ścieżki w meandrach mechanizmów rządzących światem wokół niego.

Książę William kontynuuje swoją edukację na Uniwersytecie St. Andrew, a jego konflikt pomiędzy prywatnym życiem, a rolą urzędnika państwowego trwa. William próbuje odnaleźć równowagę pomiędzy studiami, a ograniczeniami związanymi ze swoim stanowiskiem i stałą obecnością zastępów ochroniarzy. Jego wytrwałość jest wystawiona na próbę, gdy zakochuje się w jednej z najbardziej pożądanych studentek na kampusie: Kate Middleton.

Księżniczka Małgorzata doznaje udaru, co zmuszą ją do wprowadzenia drastycznych zmian w swoim dotychczasowym stylu życia. W miarę pogarszania się jej zdrowia, myśli powracają do pewnego sekretnego wieczoru spędzonego z siostrą podczas największej imprezy w historii: Dnia Zwycięstwa w Europie, 8 maja 1945 roku. Wspomnienia tamtej pamiętnej nocy, dzięki którym poznała siostrę od innej strony, przynoszą jej radość w ostatnich dniach życia.

Śmierć siostry oraz matki, Złoty Jubileusz panowania oraz zatwierdzenie małżeństwa księcia Karola i Camilli skłaniają królową do refleksji nad istotą swojej roli, a w ostateczności też nad swoim dziedzictwem. Zbliżająca się dziewiąta dekada jej życia zmusza Elżbietę do głębokich przemyśleń i rozważań, co jest najlepsze dla przyszłości monarchii.

„Yu Yu Hakusho” – serial

Produkcja na podstawie słynnej mangi Yoshihiry Togashiego oryginalnie publikowanej w latach 1990–1994 w tygodniku „Weekly Shonen Jump” wydawanym przez firmę Shueisha.

Fabuła koncentruje się wokół postaci Yusuke Urameshiego, który uwielbia wdawać się w bójki. Pewnego dnia chłopak ratuje życie małego dziecka, ale sam ginie w wypadku. Gdy Yusuke orientuje się, że spogląda z góry na swoje martwe ciało, nie może otrząsnąć się z szoku. Wówczas kobieta o imieniu Botan, która okazuje się przewodniczką po zaświatach, wyjawia mu szokującą prawdę — nikt nie przypuszczał, że delikwent taki jak Yusuke umrze, spełniając dobry uczynek. Dlatego nie przeznaczono mu miejsca ani w niebie, ani w piekle. Chłopak dostaje szansę, by powrócić do swojego ciała, pomyślnie przechodzi wielką próbę i zostaje detektywem z zaświatów. Wkrótce Yusuke orientuje się, że wpadł na trop tajemnicy oplatającej świat ludzi, demonów i duchów.

„Uciekające kurczaki: Era nuggetsów” – film

Długo wyczekiwany sequel najbardziej dochodowej animacji zrealizowanej w technologii poklatkowej wszech czasów, czyli „Uciekających kurczaków”. Za produkcję filmu odpowiada wielokrotnie nagrodzona Oscarem i BAFTĄ firma Aardman („Zwierzo-zwierzenia”, „Wallace i Gromit”, „Baranek Shaun”), a jego reżyserem jest nominowany do Oscara i nagrody BAFTA Sam Fell („Paranorman” i „Wpuszczony w kanał”).

Po ucieczce z farmy Tweedy’ego, podczas której o mało nie zginęła, Ginger znalazła wreszcie to, o czym marzyła — spokojne schronienie na wyspie, na której całe stado mogło zapomnieć o zagrożeniu ze strony ludzi. Kiedy Ginger i Rocky’emu wykluwa się dziewczynka o imieniu Molly, świeżo upieczona mama nie posiada się ze szczęścia. Jednak pozostałe kurczaki muszą zmierzyć się z nowym i przerażającym zagrożeniem. Ginger i jej ekipa nie wahają się ani chwili — choć stawką jest niedawno zdobyta wolność, wkraczają do akcji.

„Carol i koniec świata” – film

W stronę Ziemi zmierza tajemnicza planeta. Widmo nieuchronnej zagłady sprawia, że większość ludzi czuje się wyzwolona i na wyścigi realizuje swoje najśmielsze marzenia. Jednak pewna samotna kobieta przygląda się wszystkiemu z boku — zagubiona wśród hedonistycznego tłumu.

„Familia” – film

Z prowadzonych przy obiedzie rozmów o przyszłości sielskiej farmy oliwek, którym towarzyszą śmiech i ważne wyznania, wyłania się obraz skomplikowanych relacji rodzinnych.

„Rozmowy z terrorystą: Twarzą w twarz z ETA” – film dokumentalny

Film przedstawia wywiad na wyłączność z jedną z kluczowych postaci w historii organizacji ETA, którą był Josu Urrutikoetxea, znany również jako Josu Ternera. Ten dokument, prowadzony przez Jordiego Évole’a, pokazuje tę grupę terrorystyczną oraz kilka kluczowych wydarzeń po jej rozwiązaniu w 2018 roku. Dzięki tej rozmowie prawie 50 lat po zamachu jedna z ofiar aktów terroru jest w stanie wreszcie poznać odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

„Na skrzydłach ambicji”, sezon 2. – serial

To historia o starciu starszego pokolenia, które nadal podejmuje wszystkie decyzje na świecie, z tym młodszym, przez pryzmat nieustannej walki lwów oraz przebiegłości niewidocznego drapieżnego ptaka.

Nowy sezon kontynuuje opowieść od momentu zwycięstwa Aslı nad Lale, na którym zakończył się poprzedni sezon, ukazując bezwzględną walkę między nimi oraz zaciekłą atmosferę panującą w branży medialnej. Aslı z determinacją stara się dołączyć do lwiego stada, a Lale wycofuje się, pogrążona w bólu straty. Po burzy pierwszego sezonu starcie tej dwójki oraz nieustająca wojna między pokoleniami toczą się dalej z pełną mocą.

„Kevin Hart i Chris Rock: Na jednej scenie” – stand-up

Śledź dwie ikony komedii, które przejmują Nowy Jork na tydzień wyprzedanych koncertów.

„Piekło singli”, sezon 3. – reality show

Atrakcyjni, chętni do flirtu single szukają miłości na bezludnej wyspie — „Piekle singli”. Do „raju” można uciec tylko na romantyczną randkę we dwoje.

