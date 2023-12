Marianna Schreiber będzie walczyć w MMA. „Najgłośniejszy debiut tego roku”

W środowy wieczór 13 grudnia do mediów trafiła zaskakująca informacja. Okazało się, że Marianna Schreiber podpisała kontrakt z freakową federacją Clout MMA. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze kilka tygodni temu żona byłego ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera sprzeciwiała się organizacji tego wydarzenia.

Marianna Schreiber zawalczy w oktagonie

W poprzednich latach żona Łukasza Schreibera wzięła udział w telewizyjnym show „Top Model”, a także bezskutecznie próbowała wejść do krajowej polityki. Teraz po raz kolejny zaskoczyła, bowiem okazało się, że będzie walczyć w klatce. Warto przypomnieć, że niedawno otwarcie krytykowała Clout MMA 2 i wystosowała pisemny apel do Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta Płocka, gdzie odbywała się gala. Treść swojego zażalenia opublikowała wówczas w sieci.

"Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma się odbyć w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii. Czy Pan Prezydent Andrzej Nowakowski chce, by miasto Płock było kojarzone z mordobiciem 19-letniej dziewczyny (Nikola – Nikita) ze schorowaną kobietą z problemem alkoholowym (Małgorzata Zwierzyńska – Goha Magical), która mogłaby być jej matką? Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię? A co, jeżeli kobieta dozna ciężkich urazów wewnętrznych? Wynajem miejskiej hali na taką imprezę ośmiesza miasto i wzywam Pana Prezydenta do zmiany decyzji" – pisała Schreiber.

Teraz niespodziewanie pojawiła się w środowy wieczór 13 grudnia na oficjalnej konferencji Clout MMA. – Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania – powiedziała w studiu, w którym konfrontowała się ze swoją przyszłą rywalką, Moniką Laskowską. Owa przeciwniczka Schreiber jest dziennikarką, znaną głównie ze swoich wpadek podczas wywiadów z freak fighterami, która już raz występowała w klatce Clout MMA, pokonując Nikolę „Nikitę” Alokin.

Organizatorzy wydarzenia dodali, że to „jeden z najgłośniejszych debiutów tego roku”, a Marianna Schreiber jest żołnierzem Wojska Polskiego, polityczną aktywistką oraz modelką. „Jaka jest nasza debiutantka? Twarda i bezkompromisowa. Czy pokaże to na Clout MMA 3: Santa Clout w piątek 29 grudnia?” – zastanawiali się w mediach społecznościowych. Poinformowali też, że kobiety zawalczą w warszawskim studiu Polsatu w formule K-1 w małych rękawicach na dystansie 3x3 minuty.

