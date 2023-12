Edyta Herbuś komentuje zwolnienia z TVP. „Bez żalu się pożegnam”

W obliczu licznych rewolucji w stacji i planowanych zwolnień, pytanie o obawy utraty pracy nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Edyta Herbuś w rozmowie z portalem Plotek.pl wyraziła pełen spokój w tej kwestii.

– Nie czuję się zagrożona. Ja mam też taki spokój, że te rzeczy, które są potrzebne w danym momencie, to one trwają po prostu. Jeżeli się okaże na jakimś etapie, w jakimś momencie, że ten program się wypalił albo nie ma już na niego zapotrzebowania, to też bez żalu się z nim pożegnam i otworzę serce na to, co nowego ma przyjść – powiedziała aktorka.

Czytaj też:

Danuta Holecka nie pojawiła się w „Wiadomościach”

Herbuś podkreśliła, że jest osobą, która ceni tworzenie i kreowanie, a satysfakcję czerpie z działania jako artystyczna dusza dla publiczności. – Mam wrażenie, że to jest dopiero początek tej drogi i on się będzie bardziej rozrastał – dodaje Herbuś.

„Tańcząca ze światem” TVP. Herbuś komentuje

Aktorka również podzieliła się informacjami na temat prac nad programem „Tańcząca ze światem”. Zaznaczyła, że nie czuje, aby jej przygoda z produkcją miała się zakończyć w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie, skoncentrowana jest na rozwijaniu projektu i dąży do jego ciągłego udoskonalania.

Czytaj też:

Pierwsze zmiany personalne w TVP już w środę? Padły nazwiska kandydatów

– Jestem skoncentrowana na tworzeniu tego projektu, na podróżach, później na montażu i realizacyjnej stronie tego projektu. On jest dla mnie bardzo dużą wartością. Cieszę się, że widzowie go tak polubili i całe serce wkładam w to, aby był na jak najlepszym poziomie – stwierdziła Herbuś.

Z jej słów wynika jasno, że Edyta Herbuś nie tylko nie obawia się ewentualnych zmian w TVP, ale również z entuzjazmem podchodzi do swojej roli w programie „Tańcząca ze światem”, widząc w niej nie tylko aktualne zajęcie, lecz również fascynującą drogę artystycznego rozwoju. Widzowie mogą więc być pewni, że artystka nie zamierza zwalniać tempa i nadal chce zaskakiwać swoimi projektami.

Czytaj też:

Senator PiS wyłamał się w ocenie Brauna. „Nie wiem, dlaczego aż tak mocno wszyscy reagują”