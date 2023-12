Marcin Hakiel gorzko podsumował swoją relację z Katarzyną Cichopek. „W ogóle się nie widujemy”

Rozwiedziona para układa sobie życie u boku nowych partnerów, łączą ich nadal dwie istotne dla nich osoby – 14-letni Adaś i 10-letnia Helenka. W rozmowie dla portalu Pudelek Marcin Hakiel opowiedział o tym, jak dzielą się opieką nad dziećmi.

– My mamy to tak załatwione, że my nie odwozimy dzieci. Mamy wymianę przez szkołę, więc my się w ogóle nie widujemy. Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii. [...] Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy – wyjawił tancerz.

Hakiel nie chcę się widywać z Cichopek

W dalszej części wywiadu Hakiel wyznał, że nie chciałby już nigdy musieć spotykać się z Katarzyną. Po rozstaniu nie doszło do żadnej poważnej rozmowy między byłym małżeństwem, a tancerz wyraźnie stwierdził, że „na nic nie czeka” i ma nadzieję, że już nigdy więcej nie będą musieli rozmawiać.

Aktualnie Marcin Hakiel jest w związku z Dominiką. Podobno związek ten jest nie tylko dla niego, ale także dla jego dzieci, czymś naturalnym i swobodnym. Hakiel podkreślił, że synowi towarzyszy wspólna miłość do muzyki, a córce pasja do mody. – Dziewczyny buszują razem w internecie za ciuchami. Ostatnio dostałem jakieś linki, że coś trzeba zamówić. Wczoraj, czy dzisiaj przyszły jakieś paczki...– wspomnia tancerz.

Sylwestera Hakiel spędzi z dziećmi

W rozmowie Hakiel zdradził również, że Sylwester spędzi w towarzystwie swoich dzieci. Co ciekawe, pytany o to, czy jego obecna partnerka, Dominika, i była żona, Katarzyna Cichopek, się poznały, tancerz stwierdził, że nie miały ze sobą styczności.

– Moja cudowna partnerka nie ma żadnego kontaktu z moimi byłymi, i to jest super – kwituje Marcin Hakiel.

