Co warto obejrzeć w weekend na Netflix? Listy TOP 10 seriali i filmów

Mamy dla was dwie listy TOP 10 – jedna dotyczy seriali, druga filmów, które znajdziecie na platformie Netflix. Sprawdźcie, co warto obejrzeć i cieszcie się nowymi tytułami w zbliżające się weekendowe dni.

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Zostać mistrzem pokemonów”



Ash, Pikachu oraz ich przyjaciele Misty i Brock podróżują i pomagają potrzebującym Pokemonom, a z góry cały czas ktoś ich obserwuje.



9. „DNA zbrodni”



Aby złamać kod zbrodni i rozwikłać tajemnicę skoku stulecia, agenci federalni muszą popisać się kreatywnością.



8. „Erynie”



Wyrzucony z policji kontrowersyjny komisarz Popielski, zaczyna prowadzić prywatne śledztwa, ale po kilku rozwiązanych sprawach udaje mu się wrócić do służby. Z powodu padaczki, aktywowanej przez światło słoneczne, funkcjonuje głównie nocą. działa poza prawem, którego jest oficjalnym stróżem.



7. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



6. „Będziesz następna”



Śledczy, eksperci i ofiary opowiadają o panicznym lęku przed seryjnym gwałcicielem, który prowadził dziennik swych zbrodni, lecz latami wymykał się organom ścigania.



5. „Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



4. „Squid Game: Wyzwanie”



Pogrążeni w świecie "Squid Game" prawdziwi gracze w liczbie 456 poddają swoje umiejętności i charaktery ciężkiej próbie, żeby wygrać 4,56 mln dolarów.



3. „Zły chirurg: Pod ostrzem skalpela”



Doktor Paolo Macchiarini jest znany z rewolucyjnych przeszczepów tchawicy w połączeniu z komórkami macierzystymi. Jest tylko jeden problem - jego pacjenci umierają.



2. „Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



1. „Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.

TOP 10 filmów na Netflix w Polsce

10. „Do zobaczenia na Wenus”



Szukając sposobu na ukojenie swoich traum, nastoletni Mia i Kyle udają się do Hiszpanii w poszukiwaniu biologicznej matki Mii – i nieoczekiwanie zakochują się w sobie.



9. „Demony wojny wg GOI”



Odział żołnierzy sił pokojowych, mimo zakazu dowództwa, rusza na pomoc załodze zestrzelonego w górach śmigłowca.



8. „Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



7. „Porady na zdrady 2”



Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udaje się na Hawaje, stanowisko specjalisty... więcej



6. „Kroniki kryminalne: Stylista gwiazd”



Gdy znany stylista zostaje znaleziony zasztyletowany obok swojej matki, młoda detektyw dostaje 20 dni na znalezienie mordercy. Film inspirowany faktami.



5. „Elena wie”



Kobieta, która mierzy się z postępującą chorobą Parkinsona, nie ustaje w poszukiwaniach osób odpowiedzialnych za niespodziewaną śmierć córki.



4. „Grinch: Świąt nie będzie”



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.



3. „Najlepsze święta w życiu”



Gdy zrządzeniem losu przychodzi im wspólnie spędzić Święta, Charlotte postanawia się przekonać, czy życie jej dawnej przyjaciółki, Jackie, rzeczywiście jest tak idealne.



2. „Ostatnie wezwanie do Stambułu”



Przypadkowe spotkanie na lotnisku powoduje, że dwoje pozostających w związkach małżeńskich ludzi przeżywa w Nowym Jorku niezapomnianą, pełną pokus i emocji noc.



1. „Leo”



O ostatnim roku szkoły podstawowej opowiada jaszczurka o imieniu Leo. Czytaj też:

Sofia Vergara odmieniona w serialu „Griselda” od twórców „Narcos”. Jest pierwszy zwiastunCzytaj też:

To już koniec. Mamy zdjęcia z finałowych odcinków „The Crown”. Co czeka widzów?