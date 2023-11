Holenderskie wydanie „Endgame” wycofane. Piers Morgan zdradza, kogo wymieniono we fragmencie o rasistach

Wokół premiery książki „Endgame”, której autorem jest sympatyzujący z Meghan Markle i księciem Harrym dziennikarz Omid Scobie, wybuchł wielki skandal. Wszystko zaczęło się od błędu, który wdarł się do druku holenderskiego wydania tego gorącego tytułu.

Holendrzy przeczytali w książce, kim konkretnie są rzekomi rasiści w królewskiej rodzinie. Kwestia jednej z nich została rozstrzygnięta dość jasno, natomiast o drugiej osobie rzeczony fragment nie mówił wprost – podaje „The Independent”.

Omid Scobie zaprzecza. Druk wstrzymano

Omid Scobie zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek ujawnił tożsamość osób, o których mówiła Meghan Markle w 2021 roku – podaje „The Guardian”. Chodzi tu o słynny wywiad, który z księżną i księciem Harrym przeprowadziła „królowa” amerykańskich talk-show Oprah Winfrey. Księżna zdradziła jej wówczas, że gdy była w ciąży, członek rodziny królewskiej miał „obawiać się” o kolor skóry jej dziecka. Meghan Markle jest mulatką.

W „Endgame” dziennikarz zasugerował zaś, że tak naprawdę chodzi nie o jedną, ale o dwie osoby. W holenderskiej wersji książki wymieniono te dwie osoby, jednak w programie „RTL Boulevard”, emitowanym na kanale RTL 4, Omid Scobie podkreślił, że „nie mówi po holendersku”, a osobiście redagował jedynie wydanie angielskie „Endgame”. – Ale jeśli pojawiły się błędy w tłumaczeniu, jestem pewien, że wydawcy mają to pod kontrolą – zapewnił 42-letni dziennikarz. W tej sytuacji więc zdecydowano się natychmiast wycofać książki z księgarni i tymczasowo wstrzymać druk kolejnych. Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez wydawnictwo Xander – informował „The Guardian”.

W „Good Morning America” emitowanym przez amerykańską stację ABC Omid Scobie powiedział, że wie jednak, kogo miała na myśli księżna w 2021 roku.

Piers Morgan ujawnił ich tożsamość

Piers Morgan – jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich dziennikarzy – wyznał w swoim programie „Piers Morgan Uncensored”, że w holenderskiej wersji książki, w dodatkowym fragmencie, wymieniono króla Karola III i Kate Middleton. Warto tu podkreślić, że prezenter telewizyjny „nie wierzy, by ktokolwiek z rodziny królewskiej kiedykolwiek wypowiedział jakiekolwiek rasistowskie komentarze”. Na X/Twitterze stwierdził, że „skoro Holendrzy wchodzą do księgarń i widzą te nazwiska, to Brytyjczycy też mają prawo o nich wiedzieć”.

Wielu brytyjskich dziennikarzy twierdzi zaś, że w książce najprawdopodobniej faktycznie popełniono błąd w tłumaczeniu i ujawnione osoby nie mają nic wspólnego z obawami o kolor skóry, o których mówiła Meghan Markle w 2021 roku.