Błędy w dialogach i opisach na SkyShowtime. Co się stało?

Zarzuty widzów dotyczą głównie dwóch produkcji SkyShowtime – „Fellow Travelers”, który zadebiutował na platformie 19 listopada oraz nowego „Frasiera”, który trafił do serwisu 3 listopada.

Serial „Fellow Travellers” pojawił się na platformie z opisem: „W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50. dwie kobiety – charyzmatyczna i ambitna Hawkins Fuller oraz religijna idealistka Tim Laughlin – zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans”.

W rzeczywistości produkcja w reżyserii nominowanego do Oscara Rona Nyswanera („Philadelphia”, „Homeland”) to opowieść o miłości dwóch mężczyzn – jednego gra Matt Bomer, drugiego Jonathan Bailey.

Na błąd zwrócił uwagę między innymi użytkownik Twittera Marcin Olejniczak. Wówczas interweniował portal Wirtualne Media, ale, jak czytamy, błąd ten został skorygowany dopiero we wtorek 21 listopada.

Błędy w odświeżonej wersji „Frasiera” dotyczyły z kolei list dialogowych. Czytając napisy odnosi się wrażenie, że jest to tłumaczenie maszynowe. Żarty nie są w odpowiedni sposób wytłumaczone, dlatego często po prostu nie są śmieszne.

SkyShowtime tłumaczy błędy w serwisie

Agnieszka Pelc-Sławińska, regional PR & communications manager w SkyShowtime, odniosła się do zarzutów. – Nieprawidłowy polski tytuł i opis serialu „Fellow Travelers” zostały opublikowane na naszej platformie omyłkowo. Błąd już został skorygowany, przepraszamy za wszelkie niedogodności – przekazała. – Co do „Frasiera”, jesteśmy świadomi nieścisłości, które pojawiają się w polskich napisach do serialu i pracujemy nad ich jak najszybszym poprawieniem – poinformowała.

