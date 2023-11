Co obejrzymy w tym tygodniu na Netflix. Lista nowości

Co nowego w tym tygodniu obejrzymy na Netflix? Platforma ma dla nas całkiem sporo nowości. Sprawdźcie, czy coś przypadnie wam do gustu – oto pełna lista premier na najbliższe dni.

„Gazu, pieski, gazu”, sezon 4. - poniedziałek



Pełna pomysłów Łapka Psiuniek i jej najlepszy przyjaciel Puszek wspólnie ganiają za przygodą, rozwiązują problemy i niosą pomoc mieszkańcom Łapowa.



„Comedy Royale” – wtorek



Pięć zespołów początkujących komików, wybranych przez legendy koreańskiej komedii, rywalizuje o możliwość poprowadzenia programu Netflix. Będzie wesoło.



„Onmyoji” – wtorek



Na cesarskim dworze Japonii Minamoto Hiromasa zaprzyjaźnia się z mistykiem Abe Seimeiem, po czym wspólnie rozwiązują złożone sprawy, za którymi stoją demony.



„Love Like a K-Drama” – wtorek



Czy aktorzy grający w romantycznych dramatach koreańskich ze scenami pocałunków mogą naprawdę się w sobie zakochać? W tym randkowym reality show ośmioro aktorów i aktorek z Korei i Japonii zamieszkuje ze sobą oraz dobiera się w pary, pragnąc zdobyć role w sześciu małych koreańskich serialach — aby sprawdzić, czy naprawdę zakochają się w sobie. Czy uda się pomyślnie przejść przesłuchanie z ukochaną osobą, czy też czeka ich patrzenie na to, jak całuje się ona z rywalem? Marzenia, uczucia i przyjaźnie przeplatają się ze sobą, wykraczając poza granice Korei i Japonii oraz prowadząc w realistyczny sposób do złamania serc i rozterek rodem z koreańskich dramatów.



„Verified Stand-Up” – wtorek



Najlepsi komicy prezentują swoje umiejętności w stand-upach nagranych w Webster Hall w Nowym Jorku.



„Zły chirurg: Pod ostrzem skalpela” – środa



Ten wyjątkowy, trzyczęściowy serial dokumentalny poświęcony superchirurgowi Paolo Macchiariniemu opowiada trzymającą w napięciu historię, w której przeplatają się nauka, przestępczość, miłość i etyka. Macchiarini, który zasłynął stworzeniem pierwszych na świecie plastikowych organów, jest oskarżony o bycie oszustem i fantastą. W serialu śledzącym nieubłaganą walkę o postawienie Macchiariniego przed wymiarem sprawiedliwości występują odważne rodziny ofiar chirurga oraz jego była narzeczona i współpracownicy, a niektóre z materiałów nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego.



„American Symphony” – środa



Jedenaście nominacji do nagrody Grammy, w tym w kategorii Album roku, sprawiły, że multiinstrumentalista Jon Batiste cieszył się statusem najbardziej uhonorowanego muzyka w 2022 roku. Sukces nie odciągnął jednak Jona od najbardziej ambitnego wyzwania w karierze: skomponowania oryginalnej symfonii. To niezwykłe przedsięwzięcie zostaje jednak zakłócone, gdy życiowa partnerka Batiste’a – autorka bestsellerów Suleika Jaouad – dowiaduje się, że jej od dawna uśpiony nowotwór zaatakował ponownie. „Amerykańska symfonia” to intymny portret dwojga wyjątkowych artystów na rozdrożu oraz fascynujące rozważania o sztuce, miłości i procesie twórczym.



„Virgin River”, sezon 5. – środa



Część pierwsza piątego sezonu serialu „Virgin River” obfituje w zaskakujące zwroty akcji — zobaczymy w nim szokujące rozstanie, trudny proces sądowy, bolesne pożegnanie oraz pożar lasu, który zbliża do siebie niektórych mieszkańców Virgin River, oddalając innych. Problemy macierzyństwa skłaniają Mel do podjęcia ważnej decyzji dotyczącej jej przyszłości w klinice, gdy z powodu ciąży nieoczekiwanie budzą się w niej dawne emocje. Pragnąc udowodnić Mel swoją wartość, Jack zmierza się ze swoimi demonami z przeszłości — oraz oczywiście z Charmaine. Gdy z powodu niepełnosprawności Doc i Hope zaczynają tracić poczucie własnej tożsamości, szukają pocieszenia w społeczności, swojej nowej rodzinie oraz w sobie nawzajem.



„Zmasakrowani” – czwartek



Naszpikowana akcją komedia o elitarnym oddziale specjalnym, który udaremnia atak na Las Vegas. Po pełnej alkoholu, narkotyków i seksu imprezie dla uczczenia zwycięstwa zespół odkrywa, że bomba, którą rozbroili, była atrapą. Teraz odurzeni członkowie zespołu muszą przezwyciężyć zamroczenie, pokonać swoje problemy osobiste, znaleźć prawdziwą bombę i ocalić świat.



„Rodzinne zamiany” – czwartek



Jess i Bill Walkerowie starają się utrzymać silne więzi rodzinne, w miarę jak ich dzieci dorastają, stają się niezależne i coraz bardziej się od nich oddalają. Pewnego dnia dają sobie powróżyć, a po przebudzeniu w najważniejszym dniu życia każdego z nich odkrywają, że zamienili się ciałami. Czy rodzinie Walkerów uda się zjednoczyć, aby starania o awans, przyjęcie do college’u, podpisanie umowy i kwalifikację do drużyny piłkarskiej zakończyły się sukcesem?



„Pan Wilk i spółka: Bardzo złe święta” – czwartek



Pan Wilk i spółka są wielkimi fanami bożonarodzeniowych poranków — gdy wszyscy są w domach i ochoczo otwierają prezenty, można bez przeszkód zrealizować wielki skok obejmujący skalą całe miasto… Lecz nieoczekiwane odwołanie Świąt zmusza ich do niemożliwego — w tym nowym filmie przygodowym ekipa Pana Wilka ma za zadanie wskrzesić świątecznego ducha, dając, zamiast odbierać.



„Morbius” – czwartek



Biochemik Michael Morbius, próbując wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi, niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu.



„Sweet Home”, sezon 2. – piątek



Gdy ludzie zmieniają się w krwiożercze potwory, walczący z własnymi demonami chłopak staje się dla sąsiadów jedyną nadzieją na przeżycie i zachowanie człowieczeństwa.



„Witamy w Samdal-ri” – sobota



Gdy skandal niszczy jej karierę, fotografka wraca do rodzinnego miasta i do romansowania z przyjacielem z dzieciństwa.



„LEGO Ninjago: Powstanie Smoków” – piątek



Doszło do zjednoczenia wielu legendarnych krain, lecz łącząca je więź jest niestabilna. Mistrz Ninja Spinjitzu musi wyszkolić nowe pokolenie bohaterów, którzy odnajdą Smoki Żywiołów mogące uratować planetę, zanim siły zła wykorzystają tę samą smoczą energię do zniszczenia tego nowego świata.



„1408” – piątek



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Mike Enslin, autor książek o zjawiskach paranormalnych, próbuje podważyć mit pokoju nr 1408.



„Niedokończone życie” – piątek



Pojawienie się wnuczki zmieni życie zgorzkniałego ranczera.



„Resident Evil: Witajcie w Raccoon City” – sobota



Opustoszałe miasto, w którym kiedyś siedzibę miał koncern farmaceutyczny Umbrella Corporation, zostaje opanowane przez tajemnicze zło. Grupa ocalałych stara się przetrwać we wrogim środowisku.Czytaj też:

