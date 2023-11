Youtuber spędził w trumnie 7 dni. Płakał i musiał oddawać mocz do pojemnika

25-letni youtuber z USA początkowo był bardzo podekscytowany wyzwaniem, na które się zdecydował. Wiedział jednak, że jest to bardzo niebezpieczne, co sam przyznał na początku filmu. Trumna, w której przebywał przez siedem dni, została jednak w specjalny sposób przygotowana – miał m.in. zapasy wody i suszonego jedzenia, a także specjalne pojemniki na mocz i dostęp do świeżego powietrza. Rozmawiał też na bieżąco z przyjaciółmi o tym, co się dzieje, więc podtrzymywali go na duchu.

W ciągu siedmiu dni MrBeast przeżywał cały wachlarz emocji. Zanim wyzwanie na dobre się rozpoczęło, gdy był umieszczany w „grobie”, zażartował, że „powierza trumnie swoje życie na następne siedem dni”. Później zdarzało mu się nawet płakać. Czwartego dnia narzekał, że „nie może spać”. Piątego dnia przyznał widzom, że czuje się „coraz gorzej”. Szóstego dnia natomiast stwierdził, że może mieć problemy z poruszaniem się, gdy opuści trumnę, ale ostatecznie uniknął komplikacji zdrowotnych.

Gdy wyszedł z trumny, przywitali go oklaskami

Gdy opuścił trumnę, przyjaciele powitali go brawami. Świętowali też 200 mln subskrypcji, które Donaldson zebrał na swoim kanale miesiąc temu. 21 listopada liczba ta przekroczyła 213 mln i wciąż rośnie.

Warto dodać, że 25-latek jest właścicielem najpopularniejszego kanału należącego do jednej osoby – więcej subskrypcji ma jedynie wytwórnia muzyczna w Indiach, założona przez aktora Gulshana Kumara w 1983 roku. Jest najbardziej znana ze ścieżek dźwiękowych bollywoodzkich produkcji (utrzymanych w gatunku indi-pop). Materiały MrBeasta według serwisu socialblade.com osiągnęły blisko 37 mld wyświetleń – pod tym względem 25-latek zajmuje dopiero 29. pozycję.

14 października 2023 roku udało mu się ponadto pobić rekord świata filmem „$1 vs. $100,000,000 house”. W ciągu 24 godzin wygenerował on 60 mln wyświetleń, czego nie dokonał jeszcze nikt.

25-latek w 2020 roku utworzył też markę sprzedającą fast-foody – MrBeast Burger. W dwa lata na terenie Stanów Zjednoczonych, Azji, Australii, Irlandii, Meksyku, Szwecji, Hiszpanii i na terenie Wielkiej Brytanii otwartych zostało ponad tysiąc restauracji.

