Qczaj nie jest już z Tomaszem Nakielskim? Media mają „dowody”

Qczaj przez większość swojej kariery nie mówił o swoim życiu prywatnym. Wszystko zmieniło się, kiedy na jego drodze pojawił się tancerz Tomasz Nakielski. Większość widzów mogła kojarzyć artystę ze spontanicznego pocałunku z Darią, do którego doszło podczas festiwalu w Sopocie.

Qczaj pokazał nowego partnera. To znany tancerz

Daniel Kuczaj potwierdził związek z tancerzemw czerwcu 2022 roku. Od tamtego czasu panowie chętnie dzielili się wspólnymi kadrami. Mogliśmy towarzyszyć im na ściankach i wydarzeniach branżowych, ale przede wszystkim podziwiać ich umiejętności taneczne. Zarówno Qczaj, jak Nakielski wrzucali do mediów społecznościowych nagrania, na których wspólnie wykonują ułożone wcześniej układy choreograficzne. W ten sam sposób potwierdzili też swój związek – udsotępniając nagranie, jak tańczą na Seszelach, a w tle widać zachodzące słońce.

Niestety wygląda na to, że sielanka dobiegła końca. Informator Pudelka twierdzi, że związek Qczaja i Tomasza Nakielskiego przeszedł do historii. Między celebrytami od dawna już miało dziać się źle i postanowili się rozstać. Dowodem na to ma być brak wspólnych publikacji, który trwa już od miesięcy. Daniel Kuczaj ostatni raz nagranie z partnerem wrzucił w sierpniu, natomiast tancerz wspomniał o sportowcu pod koniec października. Jak zauważył jednak portal – nie oznaczał konta celebryty, ale tylko konto jego linii treningowych.

Daniel Kuczaj jeszcze tydzień temu skomentował post tancerza, ale w dość ogólnikowy sposób. „Najlepsi! Prawie się żarciem udławiłem z wrażenia! Pozdrawiam znad talerza” – czytamy. Redakcja wspomnianego medium skontaktowała się zarówno ze sportowcem, jak i tancerzem, ale żaden z nich nie odpowiedział.

