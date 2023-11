Co nowego warto obejrzeć na Netflix? Weekendowa lista z podpowiedziami

Niezależnie od tego, czy jesteście fanami dramatów, komedii, thrillerów czy dokumentów, na tej liście z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Wybraliśmy dla was nowe seriale i filmy na Netflix, które są dobrze oceniane i masowo oglądane przez widzów. Sprawdźcie, czy coś wpadnie wam w oko na wolny wieczór.

„Zabójca”



Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.



„Światło, którego nie widać”



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku St. Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą — Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„Recepta na przekręt”



Liza Drake (Emily Blunt) jest samotną matką, która właśnie straciła pracę i nie ma już siły. Przypadkowe spotkanie z przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej Pete’em Brennerem (Chris Evans) sprawia, że wkracza na ścieżkę korzystną pod względem ekonomicznym, ale wątpliwą pod względem etycznym, angażując się w nielegalną działalność. Problemy z coraz bardziej niezrównoważonym szefem (Andy Garcia), pogarszający się stan zdrowia córki (Chloe Coleman) i rosnąca świadomość szkód, jakie powoduje jej firma, zmuszają Lizę do ponownego zastanowienia się nad życiowymi wyborami. „Recepta na przekręt” to ostre i odkrywcze spojrzenie na to, co jedni robią z desperacji, a inni z chciwości. Film wyreżyserował zdobywca nagrody BAFTA David Yates, jego producentem jest Lawrence Grey, a w rolach głównych wystąpili także Catherine O’Hara, Jay Duplass i Brian d’Arcy James.



„Ciała”



Nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„W szponach Twin Flames”

Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial „Seduced: Inside the NXIVM Cult”, przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny „W szponach Twin Flames”. Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.





„Ferry”



Ferry Bouman próbuje swoich sił jako producent ecstasy, aby zaistnieć w półświatku Brabancji. Razem z Johnem, szwagrem Larsem, Remco i Dennisem walczy z niewzruszonym baronem narkotykowym Arie Tackiem i słynnym klubem motocyklowym, konkurując o miejsce na szczycie. Ale dopiero gdy jego ukochana Danielle odkrywa mroczną stronę Ferry’ego i jego biznesu, staje się jasne, jaką cenę zapłaci za zostanie królem.



„Zamknięcie”



Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w stanie śpiączki, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.



„Złodziejki”



Zmęczona ciągłym uciekaniem zawodowa złodziejka chce przejść na emeryturę. Zostaje jej jeszcze tylko jeden łatwy skok ze wspólniczką i nową koleżanką za kierownicą.



„Sly”



Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak „Rocky”, „Rambo” czy „Niezniszczalni”. Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.



„Mały Zgon”



Kryminalna podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.



„Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata”



Jak konflikt między najbogatszą kobietą świata i jej córką zmienił się w skandal na cały kraj? Wciągający serial dokumentalny daje odpowiedź na to pytanie. Czytaj też:

