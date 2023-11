Sekielscy otworzyli nowy kanał na YouTube. Motyw przewodni? UFO

Bracia Sekielscy otworzyli nowy kanał, poświęcony ściśle UFO, który nazwali po prostu „Kanał o UFO”, a jego zwiastun opublikowany został 9 listopada. „Idea jest prosta – w jego trakcie „omawiane będą różne aspekty (...) ufologicznego folkloru, na poważnie i bez stereotypów Chcemy przenieść dyskusję o UFO od sensacji do analizy, zachowując dystans od bezkrytycznego entuzjazmu, ale również od bagatelizowania i ośmieszania” – czytamy w opisie zapowiedzi.

Pierwszy odcinek youtube'owego kanału o raporcie Condona

Pierwszy odcinek – trwający ponad 1 godzinę i 34 minuty – obejrzało do południa 10 listopada jedynie 2 tys. osób. O historii amerykańskich „badań” o UFO, między innymi projekcie Blue Book (to wojskowy projekt amerykańskiej armii, trwający od 1952 do 1970 roku) czy raporcie tzw. Komitetu Condona, opublikowanym w 1968 roku (raport przedstawiał wyniki badań nad setką przypadków UFO w USA), opowiadali prowadzący program.

Jeden z nich to Mateusz Kijowski, członek partii Razem, prawnik, a prywatnie zainteresowany „niezidentyfikowanymi obiektami latającymi”, natomiast drugi – Bartosz Migas to aktywny w social mediach popularyzator historii i najnowszych informacji o UFO. Prowadzący, opisując tematy przyszłych odcinków, podkreślili, że te będą opierać się nie tylko na oficjalnych raportach, ale także na zdarzeniach, jakie miały miejsce m.in. w Polsce, relacjonowanych przez zwykłych ludzi.

Na ten moment kanał zasubskrybowało jedynie 130 internautów. Liczba ta powoli rośnie, między innymi w związku z pojawiającymi się medialnymi doniesieniami o wystartowaniu kanału YouTube.

