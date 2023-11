Fani założyli zbiórkę na pogrzeb Patrycji Widery. Zawrotną kwotę zebrano w dwie godziny

W środę do mediów trafiła przykra informacja o śmierci 24-letniej tiktokerki. Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci Patrycji Widery. Ta wiadomość wstrząsnęła jej fanami, którzy postanowili zorganizować zbiórkę na jej pogrzeb oraz pomnik. Organizatorów zapewne zaskoczyło zaangażowanie internautów. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, zebrano ogromną kwotę.

Patrycja Widera nie żyje

Informację o śmierci Patrycji Widery zamieścił w sieci jej przyjaciel Sebastian Kowalczyk. „Za zgodą mamy informuje, że Patrycji Widery z nami już nie ma, ale u góry jest szczęśliwa. Uszanujmy prywatność rodziny” – napisał.

Zaledwie kilkanaście godzin przed śmiercią 24-latka opublikowała ostatnie zdjęcie. Natomiast 3 listopada influencerka dodała dwie fotki ze szpitalnego łózka, informując, że „przeżyła coś okropnego”. „Brzydkie zdjęcia No cóż. Kochani przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka więc niech będzie, próbuje siadać, ale jeszcze nie wstałam także never say never i do przodu!” – czytamy. Później dodała, że „jest bardzo chora i do końca życia ma przerąbane”.

Zbiórka na pogrzeb Patrycji Widery. Fani zebrani ogromną kwotę

Informacja o śmierci Patrycji Widery wstrząsnęła jej fanami. Internauci postanowili zorganizować zbiórkę na jej pogrzeb oraz pomnik.

„Patrycja zapoczątkowała Polskiego TikToka, była zawsze dla nas... Bawiła, rozśmieszała, pokazywała część swojego świata i spojrzenie na nie. Często swoim podejściem wyciągała z dołka emocjonalnego czy dodawała sił. Jest już za późno na cokolwiek, na »kocham cię«, »przepraszam«... Ale nie jest za późno, żeby Patrycję godnie pożegnać i wspólnie złożyć się na pożegnanie i pomnik od nas wszystkich. Zasłużyła na to! Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na godną organizację pogrzebu oraz 2. część na pomnik. W całości pieniądze zostaną przekazane rodzinie” – czytamy na stronie zbiórki.

Organizatorzy jako granicę ustalili cel 50 tysięcy złotych. W zaledwie dwie godziny zebrano potrzebną sumę. Obecnie na stronie możemy zobaczyć, że zebrano już ponad 52 tysiące złotych.

