Netflix z 5 nowymi tytułami. Sprawdźcie, czy coś wam się spodoba

Na Netflix w tym tygodniu znajdziecie kilka ciekawych nowości – dzisiaj na platformę dodanych zostało aż pięć świeżych produkcji, głównie dokumentalnych. Sprawdźcie rozpiskę premier i poszukajcie czegoś dla siebie.

„Robbie”



Robbie Williams jest jednym z najwybitniejszych artystów na świecie, a prywatnie zbliżającym się do pięćdziesiątki ojcem czwórki dzieci i kochającym mężem z godną pozazdroszczenia karierą sceniczną. Nie może uciec od swojej przeszłości zarejestrowanej na filmie i liczonej w tysiącach godzin zakulisowych materiałów, których nikt nigdy nie widział. Aż do teraz.

Sposób Robbiego na rozprawianie się ze swoimi demonami polega na przeglądaniu wszystkiego klatka po klatce. Platynowe płyty, wyprzedane koncerty, uwielbienie tłumów, alkohol, narkotyki, dno i wszystko, co może się przytrafić, gdy nie przestajesz pędzić przed siebie. To historia o niewyobrażalnej sławie w młodym wieku i cenie, jaką trzeba za nią zapłacić.



„W szponach Twin Flames”



Skoro żyjemy w epoce cyfrowej, to dlaczego by nie znaleźć bratniej duszy w internecie? Wejdź do świata Jeffa i Shalei, czyli przywódców grupy Twin Flames Universe, którzy oferują kursy online mające dać gwarancję harmonijnego związku z idealnym partnerem.

Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial „Seduced: Inside the NXIVM Cult”, przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny „W szponach Twin Flames”. Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi.

Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.



„Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata”



Jak konflikt między najbogatszą kobietą świata i jej córką zmienił się w skandal na cały kraj? Wciągający serial dokumentalny daje odpowiedź na to pytanie.



„CyberBunker: Przestępcze podziemie”



W pewnej sielskiej niemieckiej miejscowości turystycznej zderzają się dwa światy. Grupa tajemniczych Holendrów skupiona wokół ekscentrycznego przywódcy Xennta chce przejąć spory natowski bunkier położony pod miasteczkiem.

Przywódca obiecuje mieszkańcom wspaniałą przyszłość i mnóstwo miejsc pracy. Jednak nie wszyscy wierzą w te zapewnienia, a po miasteczku krążą plotki — czy Xennt, charyzmatyczny facet z długimi blond włosami, ubrany w czarny, skórzany płaszcz, to w rzeczywistości bezwzględny zbiegły przestępca, który chce zamienić bunkier w centrum przemytu narkotyków?

Ludzie z Traben-Trarbach zgłaszają się na policję, ale na próżno — pomimo ostrzeżeń bunkier zostaje sprzedany. Xennt i jego ludzie okopują się setki metrów pod ziemią, a swojej nowej siedzibie nadają nazwę CyberBunker 2.0. Mieszkańcy nie wiedzą o jednym — pod Traben-Trarbach otwiera się portal do półświatka.



„Rodzina Clausów 3”

Ku przerażeniu dziadka i Julesa mama organizuje wyjazd w góry na narty w okresie świątecznym, by zbliżyć rodzinę do siebie, tak jak dawniej. Dziadek i Jules nie mają innego wyjścia — muszą w sekrecie prowadzić swoją działalność w hotelu, co niezbyt sprzyja idei „zbliżenia rodziny”.



Mama tego nie rozumie, a Noor tęskni za starszym bratem, więc — jak to młodsze rodzeństwo — chodzi wszędzie za bratem, otwarcie i potajemnie… aż w pewnym momencie dochodzi do nieuniknionego i Noor odkrywa świat Bożego Narodzenia, co powoduje niemałe zamieszanie. Czytaj też:

