Pogrzeb Matthew Perry'ego. Obsada „Przyjaciół” pożegnała aktora na cmentarzu Forest Lawn

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku. Aktor znany przede wszystkim jako Chandler z kultowego serialu „Przyjaciele” miał zaledwie 54 lata. Mimo wielu doniesień nie wiadomo co było przyczyną jego śmierci. Przyjaciółka ucina spekulacje, dotyczące rzekomego złego stanu psychicznego aktora.

Aktor spoczął w piątek na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles. W cichej, prywatnej ceremonii wzięli udział najbliżsi – rodzina i przyjaciele. Daily Mail donosi, że w ostatniej drodze Matthew Perry'ego towarzyszyła mu jego matka Suzanne Morrison i ojczym Dateline Keith. Nie zabrakło też ojca aktora, Johna Perry'ego.

Obsada „Przyjaciół” pożegnała aktora Matthew Perry'ego

Wśród zgromadzonych pojawili się przyjaciele z planu – Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer i Matt LeBlanc. Grupa „Przyjaciół” długo zwlekała z oświadczeniem. Pojawiło się ono finalnie z końcem października. „Wszyscy jesteśmy zdruzgotani utratą Matthew” – napisali aktorzy.

W dalszej części podkreślili, że ich więź to coś więcej niż wspólna praca na planie. „Byliśmy więcej niż tylko członkami obsady. Jesteśmy rodziną. Jest tak wiele do powiedzenia, ale teraz poświęcimy chwilę na opłakiwanie i przepracowanie tej niepojętej straty. Z czasem powiemy więcej, kiedy tylko będziemy w stanie” – czytamy. Na koniec zwrócili się do bliskich Perry'ego. „Nasze myśli i miłość są z rodziną Matty'ego, jego przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go kochali na całym świecie” – podsumowali.

Cmentarz znajduje się naprzeciwko Warner Bros Studios, gdzie przez 10 sezonów kręcono „Przyjaciół”. To także miejsce pochówku gwiazd Hollywood – wśród nich Humphrey Bogart, Nat King Cole, Clark Gable, Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Carrie Fisher, Bette Davis, Stan Laurel, Buster Keaton, Michael Hutchence, Paul Walker, Brittany Murphy czy Anne Heche. Po ceremonii przed kościołem zgromadziły się tłumy ubranych na czarno żałobników.

