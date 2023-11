TOP 10 filmów na Netflix. Co masowo oglądają Polacy?

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych w Polsce, a jej subskrybenci chętnie oglądają oferowane co tydzień nowości. Jakie filmy w ostatnich dniach wybierali najchętniej widzowie Netfliksa w naszym kraju? Sprawdźcie listę TOP 10 i poszukajcie czegoś, co może i was zainteresować.

TOP 10 filmów na Netflix w Polsce

10. „Zaginione miasto”



Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja.



9. „Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko”



Zasady corocznej Nocy Oczyszczenia zostają złamane, gdy część morderców postanawia kontynuować rzeź nawet po nastaniu świtu.



8. „Gad”



Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.



7. „Monster High: Film”



Clawdeen Wolf,przyjeżdża do Straszyceum skrywając mroczną tajemnicę. Tylko dzięki pomocy przyjaciółek - Drakulaury i Frankie Stein, będzie mogła zaakceptować swoją prawdziwą naturę i ocalić szkołę przed zniszczeniem.



6. „Siostra Śmierć”



W powojennej Hiszpanii Narcisa (Aria Bedmar), młoda nowicjuszka o nadprzyrodzonych siłach, przybywa do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze, aby podjąć się pracy nauczycielki. Mijają dni, a ją zaczynają dręczyć dziwne wydarzenia i coraz bardziej niepokojące sytuacje, doprowadzając ją w końcu do rozwikłania kłębka okropnych tajemnic, które otaczają klasztor i prześladują jego mieszkańców.



5. „Zdrada to nie problem”



Adaptacja powieści Sue Hecker o księgowej, która zostaje zdradzona przez narzeczonego, po czym przeżywa seksualne przebudzenie — i groźne konsekwencje.



4. „Złodziejki”



Zmęczona ciągłym uciekaniem zawodowa złodziejka chce przejść na emeryturę. Zostaje jej jeszcze tylko jeden łatwy skok ze wspólniczką i nową koleżanką za kierownicą.



3. „Znachor”

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.



2. „Recepta na przekręt”



Po utracie pracy wychowująca samotnie córkę kobieta zatrudnia się w upadającym start-upie farmaceutycznym, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność.



1. „Zamknięcie”



Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w stanie śpiączki, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.Czytaj też:

