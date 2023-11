Weekend z Netfliksem. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Weekend to idealny czas na odpoczynek i relaks. A czy coś gwarantuje nam to lepiej, niż dobry film lub serial na Netfliksie? Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś, co cię rozbawi, przestraszy czy wzruszy, na naszej liście tygodniowych nowości serwisu, powinieneś znaleźć coś dla siebie. Sprawdź, co świeżego czeka na ciebie na Netflix.

Co nowego na Netflixwarto obejrzeć?

„Sly”

Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak „Rocky”, „Rambo” czy „Niezniszczalni”. Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.



„Później”

Mocna i poruszająca historia Dayo (David Oyelowo), londyńczyka próbującego odzyskać siebie i na nowo odnaleźć się w społeczeństwie po tym, jak był świadkiem brutalnej zbrodni.



„Krawiec”

Opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie — przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.





„Ferry”

Ferry Bouman potrzebuje pieniędzy, więc korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.



„Dziewczyna z papierosem”

Epicki romans osadzony w Indonezji lat 60. pachnącej aromatem egzotycznych przypraw, gdzie dwie samotne dusze starają się stworzyć idealne papierosy goździkowe.



„Światło, którego nie widać”

Pod koniec II wojny światowej splatają się losy niewidomej Francuzki i niemieckiego żołnierza. Na podstawie bestsellera Anthony'ego Doerra.



„Marzec '68”

Gdy w 1968 r. Warszawę ogarnia polityczna zawierucha, studencka miłość Hani i Janka, których rodzice stoją po przeciwnych stronach barykady, zostaje wystawiona na próbę.





„Zamknięcie”

Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w śpiączce, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.



„Czas huraganów”

Gdy grupa nastolatków znajduje zwłoki w kanale, na jaw wychodzi mroczny półświatek miasteczka, w którym brutalna rzeczywistość doprowadziła do ohydnej zbrodni. Na podstawie popularnej powieści Fernandy Melchor. Reżyseria: zdobywczyni Złotej Palmy Elisa Miller.



„Złodziejki”

Dwie doświadczone złodziejki, które mają już dość ciągłego uciekania, rekrutują zadziorną Sam do pomocy w ostatnim skoku, który całkowicie różni się od poprzednich akcji.



„Nuovo Olimpo”

Jest końcówka lat 70. Są młodzi, piękni i mają po 25 lat. Spotykają się przypadkiem i zakochują się w sobie do szaleństwa. Jednak nieoczekiwane wydarzenie ich rozdziela. Przez następne 30 lat żyją nadzieją, że kiedyś znów się odnajdą, bo wciąż się kochają.



„Wiek niewinności”

Rok 1870, Nowy Jork. Młody prawnik zakochuje się w rozwódce, będąc jednocześnie związanym z inną kobietą.



„Sześć stóp pod ziemią”, sezony: 1,2,3,4,5

Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Artefakty chrześcijaństwa”

Dzięki wyjątkowemu dostępowi do świętych miejsc na całym świecie produkcja zgłębia tajemnice legendarnych chrześcijańskich relikwii. Od Korony Cierniowej po Świętego Graala, bezcenne relikwie od wieków inspirują miliony. Przesiąknięte mitami i legendami obiekty kultu, którym przypisuje się też cudowne moce, ukształtowały historię ludzkości. Widzowie na całym świecie będą mogli po raz pierwszy poznać ukrytą moc i aurę tajemniczości świętych obiektów.



„Selling Sunset”, sezon 7.

Agentki nieruchomości z Oppenheim Group wracają w siódmym sezonie. Mają zupełnie nowe biuro i oferty niesamowitych apartamentów do sprzedania oraz ciskają na rywalki tyle gromów, że burza objęłaby całe Los Angeles. Na tym zaciekłym rynku reputacja jest wszystkim.



„Niebieskooki samuraj”

Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja „Niebieskookiego samuraja” rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście. TV-MA.





„Sonic 2. Szybki jak błyskawica”

Sonic wraz z przyjaciółmi muszą powstrzymać złego doktora Robotnika przed zawładnięciem światem. W tym celu muszą odnaleźć magiczny szmaragd.

