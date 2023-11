Elliot Page o odkrywaniu siebie jako osoby trans: To był pierwszy raz, gdy poszedłem do baru dla gejów

Do światowej premiery „Juno” zostały dwa miesiące, a Elliot Page po raz pierwszy znalazł się w queerowym barze. Było lato, upał, powietrze aż się lepiło, kiedy na nią patrzył. A potem to się stało. Na oczach wszystkich. Przeżycie bez precedensu. Wykonał krok do odkrycia siebie jako osoby queer, osoby trans. Ale dla Elliota dwa kroki do przodu zawsze wiązały się z jednym krokiem w tył.

Dzięki ogromnemu sukcesowi „Juno” Elliot stał się jednym z najbardziej uwielbianych aktorów na świecie. Jego marzenia się spełniały, ale presja kolejnych ról go dusiła. Zdarzały się role, która przyprawiały go o dreszcze na planie i poza nim. Kariera, która była ucieczką od rzeczywistości do świata wyobraźni, nagle stała się koszmarem.