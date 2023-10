W październiku 2023 roku Sylwester Wardęga zamieścił na YouTube filmik zatytułowany "Mroczna tajemnica Stuu i YouTuberów: Padora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)". Obecnie wideo obejrzane zostało już przez ponad 9,5 mln osób. Z przedstawionych przez Wardęgę materiałów wynika, że Stuu utrzymywał kontakty i spotykał się z dziewczynami, które miały mniej niż 15 lat. Ponadto twórca przedstawia też rzekome dowody na to, że Marcin Dubiel, Fagata czy Boxdell, mieli wiedzieć o tym, co robi Stuu i nie reagować. Po tym, jak Wardęga nagłośnił sprawę, zajęła się nią prokuratura i politycy. Niedługo później wideo w tej sprawie zamieścił też w sieci inny twórca, znany jako Konopskyy.

Pandora Gate. Aresztowanie Stuu w Wielkiej Brytanii

11 października miało dojść w Wielkiej Brytanii do obywatelskiego zatrzymania Stuu. Prawnik mężczyzny twierdzi, że jego klient został pobity i przebywa w szpitalu, Wardęga i Konopskyy, powołując się na wideo, które otrzymali, twierdzą, że niemożliwe jest, że doszło do pobicia. 13 października wydano postanowienie o przedstawieniu youtuberowi Stuartowi B. zarzutów, a także wystąpiono do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

19 października w mediach pojawiła się informacja o aresztowaniu w Wielkiej Brytanii Stuarta B., znanego w sieci jako Stuu. Polska prokuratura domaga się ekstradycji youtubera. Śledczy chcą mu postawić zarzuty wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijania ich. Brytyjski sąd jeszcze nie zajął się kwestią wydania Stuu. Na razie sędziowie nie wyznaczyli jeszcze terminu posiedzenia w tej sprawie.

Maria Sadowska i Maja Staśko robią film o Pandora Gate

Tymczasem w budzącym ogromne zainteresowanie temacie interesu szukają już polscy twórcy. Okazuje się, że Maja Staśko pisze o tej sprawie książkę, a Maria Sadowska będzie z nią współpracować, aby stworzyć na tej podstawie film o Pandora Gate.

– Zaczęliśmy już pracować razem z Mają Staśko, która też o tym pisze książkę – przekazała reżyserka „Dziewczyn z Dubaju” w rozmowie z Kozaczkiem. – Film będzie mówił nie tylko o Pandora Gate, ale także o zjawisku patoinfluencerów, o tym, jak to się stało, że w przestrzeni publicznej kryminaliści zarabiają ogromne pieniądze na mieszaniu w głowach naszym dzieciom – przekazała.

Sadowska ostatnio stworzyła serial „Rodzina na Maxa” i filmy takie jak „Miłość na pierwszą stronę” oraz „Pokusa”. Ma na swoim koncie też głośną „Sztukę kochania”.

