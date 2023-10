Niezwykły związek Polki z 30 lat starszym miliarderem z Iranu. Mieszkają razem z jego żoną

Niecodzienna para budzi ogromne zainteresowanie, nie tylko ze względu na swój dorobek, ale również ze względu na to, co dzieje się w relacji miliardera.

Julia i Robert poznali się w 2018 roku, a ich miłość rozkwitła niemal natychmiast. Modelka często dzieli się na swoim Instagramie luksusowym stylem życia, pokazując zdjęcia z ekskluzywnych kurortów i innych wystawnych miejsc. Jednak to, co sprawiło, że ich związek stał się głośny, to fakt, że szybko zdecydowali się zamieszkać razem. Decyzja wywołała niemałe zamieszanie, ponieważ w ich wspólnym domu w Londynie nadal mieszkała żona Roberta Tchenguiza, Heather Bird, razem z dwójką dzieci.

Mąż, żona i nowa kobieta pod jednym dachem

Heather Bird, w wywiadzie dla „Daily Mail”, nie kryła swojego oburzenia tym faktem. Skarżyła się, że dzieli luksusową rezydencję z nową partnerką swojego byłego męża, co jest dla niej trudne do zniesienia. Jej słowa wyrażały żal, że Julia jest modelką z Instagrama, a ona sama, według jej słów, nie jest już szczupła.

– Robert i jego dziewczyna są na czwartym piętrze, a ja jestem na dole z dziećmi. Dzielenie domu rodzinnego z jego dziewczyną, w dodatku tak seksowną, łamie mi serce. Ona jest typem modelki z Instagrama, a ja nie jestem już nawet szczupła – mówi w wywiadzie dla „Daily Mail” Heather Bird.

Heather i Robert pobrali się w 2005 roku, ale ich małżeństwo rozpadło się po krótkim czasie. Wielokrotnie wyjaśniała w wywiadach, że nie mogła znieść stylu życia Roberta, który obejmował alkohol, przeklinanie i zdrady. Pojawienie się Julii w życiu miliardera również wpłynęło na ostateczną decyzję o rozwodzie. Bird twierdziła, że Robert miał wiele kobiet, ale to z Julią mógłby się ożenić.

Majątek irańskiego miliardera. Jego żona miała otrzymał 52 mln zł

Majątek Roberta Tchenguiza jest ogromny i w przeliczeniu na złotówki wynosi około 3,5 miliarda zł. Podczas rozwodu Heather Bird miała otrzymać 52 miliony złotych z jego fortuny, o czym bardzo często donosiły media.

W odpowiedzi doniesienia, sam Robert Tchenguiz zdecydował się zabrać głos. W mailu skierowanym do brytyjskiego portalu, który później został zacytowany w mediach, wyjaśnił swoją sytuację. Miliarder oświadczył, że jest w separacji z żoną od ponad dziesięciu lat, a ta od siedmiu lat ma swojego chłopaka. Robert podkreślił, że Julia nie była przyczyną jego separacji z Heather, i że żyją na zupełnie oddzielnych kondygnacjach tego samego budynku, co sugeruje, że pomieszczenia te są zupełnie osobne.

Julia Dybowska, oprócz związku z 30 lat starszym miliarderem, pozostaje popularną postacią na Instagramie, przyciągając uwagę ponad pół miliona obserwujących, którzy obserwują jej luksusowe życie i urodę.

