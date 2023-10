Netflix ujawnił nowości na listopad. Sprawdź, co obejrzysz

W listopadzie jesienna pogoda sprzyja oglądaniu ekscytujących historii. Netflix staje na wysokości zadania i zapewnia polskim widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. Za sprawą serialu „The Crown” cofniemy się w czasie aby wraz z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej przeżyć ważne momenty w historii ich kraju. Przygody pełne akcji zapewnią nam nowe thrillery i produkcje z gatunku crime – serial „Informacja Zwrotna” na podstawie powieści Jakuba Żulczyka oraz bohater „Zabójcy” – najnowszego filmu Netflix w reżyserii Davida Finchera.

Dla najmłodszych fanów animacji czeka nowy film, opowiadający o losach jaszczurki Leo, żyjącej w szkolnym terrarium. Do serwisu trafi również miniserial „Światło którego nie widać” na podstawie bestsellerowej powieści historycznej Anthony'ego Doerra. Fani reality show poczują dawkę adrenaliny za sprawą programu inspirowanego znanym serialem „Squid Game”, cieszącym się popularnością na całym świecie. Tym razem gracze będą rywalizować o prawdziwe pieniądze.

Nowości na Netflix w listopadzie

„The Crown”, sezon 6., część pierwsza – 16 listopada



Królowa Elżbieta II oddaje się refleksjom o swoim dziedzictwie. Diana szokuje społeczeństwo w ostatnich tygodniach życia. Monarchia zostaje poddana ocenie.



„Światło, którego nie widać” – 2 listopada



Pod koniec II wojny światowej splatają się losy niewidomej Francuzki i niemieckiego żołnierza. Na podstawie bestsellera Anthony'ego Doerra.



„Ferry” – 3 listopada



Ferry Bouman potrzebuje pieniędzy, więc korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.



„Informacja zwrotna” – 15 listopada



Rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Squid Game: Wyzwanie” – 22 listopada



456 graczy, 4,56 mln dolarów i tylko jeden zwycięzca. Globalny fenomen staje się rzeczywistością w programie inspirowanym oryginalnym serialem.



„Virgin River” – 30 listopada



Mel przyzwyczaja się do nowego tempa życia, Jack pracuje nad rozwojem biznesu, a nad Virgin River zbierają się ciemne chmury, gdy na jaw wychodzą tajemnice.



„Zabójca” – 10 listopada



Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.



„Rodzinne zamiany” – 30 listopada



Rodzina pogrąża się w chaosie, gdy przed świętami rzadkie kosmiczne zdarzenie sprawia, że rodzice zamieniają się ciałami ze swoimi nastoletnimi dziećmi.



„Rodzina Clausów 3” – 8 listopada



Dostawa prezentów przybiera nieoczekiwany obrót, a dziadek Noël ma kłopoty! Czy Jules i Noor zdołają uratować święta?



„Zamknięcie” – 1 listopada



Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w śpiączce, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.



„Robbie Williams” – 8 listopada



Po 25 latach wielkiej solowej kariery Robbie wspomina swoją młodość i opowiada o życiu spędzonym w świetle reflektorów.



„Jak zostać bossem mafii” – 14 listopada



W tym satyrycznym serialu z dużą dawką czarnego humoru narrator Peter Dinklage opowie o tym, jak krok po kroku do władzy dochodzili najsłynniejsi bossowie mafii — od Ala Capone po Pabla Escobara — oraz pokaże ich bezpardonowe taktyki.



„Onmyoji” – 28 listopada



Na cesarskim dworze Japonii utalentowany mistyk zaprzyjaźnia się z genialnym muzykiem, po czym wspólnie rozwiązują problemy, za którymi stoją demony.



„Leo” – 21 listopada



W tej muzycznej komedii opowiadającej o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka Adam Sandler jest jaszczurką o imieniu Leo.



„Akademia Jednorożców”, część 1. – 2 listopada



Gdy mroczna siła zagraża Wyspie Jednorożców, odważna nastolatka wraz z 5 przyjaciół stają do walki, aby ocalić ukochaną magiczną akademię.



„Morbius” – 30 listopada



Biochemik poszukujący leku na swoją rzadką chorobę krwi wstrzykuje sobie niebezpieczne serum, które daje mu supersiłę, ale sprawia też, że staje się żądny krwi.



„Morderczynie” – 30 listopada



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa.



„Marzec '68” – 1 listopada



Gdy w 1968 r. Warszawę ogarnia polityczna zawierucha, studencka miłość Hani i Janka, których rodzice stoją po przeciwnych stronach barykady, zostaje wystawiona na próbę.



„Złodziejki” – 1 listopada



Dwie doświadczone złodziejki, które mają już dość ciągłego uciekania, rekrutują zadziorną Sam do pomocy w ostatnim skoku, który całkowicie różni się od poprzednich akcji.



„Nuovo Olimpo” – 1 listopada



Jest końcówka lat 70. Są młodzi, piękni i mają po 25 lat. Spotykają się przypadkiem i zakochują się w sobie do szaleństwa. Jednak nieoczekiwane wydarzenie ich rozdziela. Przez następne 30 lat żyją nadzieją, że kiedyś znów się odnajdą, bo wciąż się kochają.



„Czas huraganów” – 1 listopada



Gdy grupa nastolatków znajduje zwłoki w kanale, na jaw wychodzi mroczny półświatek miasteczka, w którym brutalna rzeczywistość doprowadziła do ohydnej zbrodni. Na podstawie popularnej powieści Fernandy Melchor. Reżyseria: zdobywczyni Złotej Palmy Elisa Miller.



„Artefakty chrześcijaństwa” – 1 listopada



Dzięki wyjątkowemu dostępowi do świętych miejsc na całym świecie produkcja zgłębia tajemnice legendarnych chrześcijańskich relikwii. Od Korony Cierniowej po Świętego Graala, bezcenne relikwie od wieków inspirują miliony. Przesiąknięte mitami i legendami obiekty kultu, którym przypisuje się też cudowne moce, ukształtowały historię ludzkości. Widzowie na całym świecie będą mogli po raz pierwszy poznać ukrytą moc i aurę tajemniczości świętych obiektów.



„Dziewczyna z papierosem” – 2 listopada



Epicki romans osadzony w Indonezji lat 60. pachnącej aromatem egzotycznych przypraw, gdzie dwie samotne dusze starają się stworzyć idealne papierosy goździkowe.



„Nyad” – 3 listopada



Opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie — przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Krawiec”, sezon 3. – 3 listopada



Gdy Peyami wraca do domu z długiej podróży, jego uczucia wobec Esvet przybierają na sile. Musi więc w końcu zakończyć tę grę i powiedzieć Dimitriemu prawdę. Niefortunne zdarzenia zupełnie rujnują jednak plany zakochanych.



„Selling Sunset”, sezon 7. – 3 listopada



Agentki nieruchomości z Oppenheim Group wracają w siódmym sezonie. Mają zupełnie nowe biuro i oferty niesamowitych apartamentów do sprzedania oraz ciskają na rywalki tyle gromów, że burza objęłaby całe Los Angeles. Na tym zaciekłym rynku reputacja jest wszystkim.



„Później” – 3 listopada



To mocna i poruszająca historia Dayo (David Oyelowo), londyńczyka próbującego odzyskać siebie i na nowo odnaleźć się w społeczeństwie po tym, jak był świadkiem brutalnej zbrodni.



„Sly” – 3 listopada



Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak „Rocky”, „Rambo” czy „Niezniszczalni”. Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.



„Nie liczę, że ktoś mi uwierzy” – 24 listopada



Juan Pablo wybiera się ze swoją dziewczyną Valentiną do Barcelony na studia doktoranckie. Jednak jeszcze przed wyjazdem z Meksyku wplątuje się w siatkę przestępczą. Chociaż jego życie przybiera czasem absurdalny, a czasem złowieszczy obrót, zyskuje inspirację do napisania powieści swoich marzeń. Na podstawie powieści Juana Pablo Villalobosa. Reżyseria: Fernando Frías de la Parra („Już mnie tu nie ma”).



„Zupełnie normalna rodzina” – 24 listopada



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?



„Zmasakrowani” – 30 listopada



Naszpikowana akcją komedia o elitarnym oddziale specjalnym, który udaremnia atak na Las Vegas. Po pełnej alkoholu, narkotyków i seksu imprezie dla uczczenia zwycięstwa zespół odkrywa, że bomba, którą rozbroili, była atrapą. Teraz odurzeni członkowie zespołu muszą przezwyciężyć zamroczenie, pokonać swoje problemy osobiste, znaleźć prawdziwą bombę i ocalić świat.

