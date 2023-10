„Simona Kossak” z Sandrą Drzymalską. Wyjątkowa historia córki malarza

Mamy pierwsze fotki z planu filmu „Simona Kossak”. Produkcja opowiada o córce i wnuczce malarzy, która wyłamała się z rodzinnego schemat. W roli głównej Sandra Drzymalska, a w jej partnera wcielił się Jakub Gierszał.

„Simona Kossak” z gwiazdorską obsadą

W pochodzącą z rodziny słynnych malarzy Simonę Kossak, która stała się symbolem niezwykłej relacji człowieka z naturą, wciela się Sandra Drzymalska. W jej długoletniego partnera – Lecha Wilczka – Jakub Gierszał. Na ekranie zobaczymy również m.in. Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Olgę Bołądź i Martę Stalmierską. Premiera filmu planowana jest na 2024 rok. Dzisiaj prezentujemy pierwsze zdjęcia z planu.

Simona Kossak wymała się z rodzinnego schematu

„Simona Kossak” to inspirująca historia o niezależności i determinacji w szukaniu własnego miejsca na ziemi. To opowieść o odwiecznej potrzebie bliskości i odnalezieniu swojego stada.

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach.

„Simona Kossak” z Sandrą Drzymalską

Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

Nakręceniem tej historii zajął się Adrian Panek. Artysta jest rezyserem i scenarzystą produkcji.

– Jest coś archetypicznego w bohaterce, która buntuje się i ucieka od swojej rodziny, pochodzenia, miejsca i udaje się w nieznane, po to, żeby zapomnieć kim była albo kim kazano jej być. W konsekwencji odnajduje siebie. Na nowo scala swoją biografię z biografią swojej rodziny, zachowując swoją niepodległość. Odnajduje się w tym, co ją determinuje. Dochodzi do jakiegoś scalenia, które jest opowieścią o samym życiu, o miłości, która przekracza nasze osobowe istnienie, uświadamia nam bycie cząstką̨ czegoś większego. Ten film to również opowieść o samej Puszczy Białowieskiej, jej historii i ludziach z nią związanych – powiedział.

„Simona Kossak” trafi do kin w 2024 roku.

