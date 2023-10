Caroline Derpienski nie odpuszcza Anecie Glam. „To podchodzi pod nękanie”

Konflikt między Anetą Glam i Caroline Derpienski trwa w najlepsze. Od kiedy Derpienski zadebiutowała w mediach, „żona Miami” nieustannie próbuje udowodnić, że celebrytka jest tylko pozerką. Ostatnio skomentowała linię ubrań koleżanki z branży. Aneta Glam stwierdziła, że stroje pochodzą z Chin, a kupić je można za grosze w jednym z amerykańskich sklepów. Pofatygowała się nawet osobiście do wspomnianego miejsca i uwieczniła chińskie ubrania pokazywane na pokazie mody Caroline Derpienski.

Aneta Glam i Caroline Drepienski dalej walczą

Co więcej, Glam zarzuciła Derpienski, że ta tylko udaje bogaczkę, a tak naprawdę nosi podróbki. Zaatakowana celebrytka postanowiła kolejny raz odpowiedzieć żonie Miami. Na swoim Instagramie zamieściła długie oświadczenie.

„Proszę mnie skończyć prześladować, bo to podchodzi pod nękanie i jest karalne. Ja już jestem na takim etapie, kiedy nie muszę udowadniać, że mój outfit co do jednego elementu jest nie wiadomo jak drogi” – zaczęła. Później odniosła się do konkretnego „zarzutu” Glam. „Uwielbiam mieszać np. kolczyki z sieciówki z torebkami, butami i ubraniami za tysiące dolarów. Przyczepiła się pani mnie o kolczyki za małą kwotę, a żaden normalny człowiek nie wydałby tysięcy dolarów za 3 czarne piórka. Nie jestem projektantem biżuterii i mam prawo kupować, co chcę” – napisała.

W dalszej części zaczęła wymieniać wszystkie akcesoria, które miała na sobie. „Do tych kolczyków, o które pani babciu się przyczepiłaś, miałam diament na palcu, buty Louboutin, torebkę Gucci z najnowszej kolekcji, więc ja nie muszę udowadniać już nic. Żyję tak, aby być szczęśliwą, a pani próbuje codziennie na siłę ciągnąć mnie w dół, nie rozumiejąc, że każdy pani atak tylko ciągnie mnie w górę medialnie. Robiąc mi źle, robi pani dobrze, nie wiedząc o tym. Proszę skończyć mieć obsesję na moim punkcie i naprawdę nalegam na znalezienie innego hobby w życiu niż gnębienie młodej dziewczyny. Dodała mi pani motywacji, aby nie przejmować się zazdrosnymi babami jak pani. Jeszcze raz to powtórzę – przeważam nad panią tym, że nie proszę faceta o pieniądze. Dziękuję” – zakończyła.

Chwilę później Caroline Derpienski opublikowała fotkę w skąpym bikini i znów nawiązała do Anety Glam. „Naturalne ciało. Bez sztucznego biustu i żadnej operacji” – napisała.

