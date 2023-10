Daniel Martyniuk wziął drugi ślub. Nie zaprosił rodziców?

Daniel Martyniuk nie poszedł w ślady znanego ojca i nie wytrzymał zbyt długo w małżeństwie. Na swoim koncie poza rozwodem ma też problemy z prawem. Teraz okazuje się, że poślubił na Bali swoją ukochaną, a jego matka nie wie nic na ten temat.

Syn Martyniuka znów się zaręczył

Daniel Martyniuk kilka lat temu wziął ślub z ciężarną Eweliną. Mimo że para doczekała się córki, to nie wytrzymali ze sobą zbyt długo. Później młody Martyniuk wrócił do Faustyny, z którą był związany jeszcze przed ślubem z matką swojego dziecka. W zeszłym roku do mediów trafiły informacje, że para jest już po zaręczynach. Wówczas okazało się, że rodzice Daniela doceniają przyszłą synową i mają nadzieję, że ich jedyna pociecha wreszcie się ustatkuje.

– Danka i Zenek kiedyś nie przepadali za Faustyną, która podobnie jak ich syn prowadziła dość rozrywkowe życie. Ona też się jednak zmieniła. Spoważniała i ustatkowała się. Jak zobaczyli, że ma pozytywny wpływ na Daniela i zrozumieli, że kocha ich syna, to zaczęli się do niej przekonywać – ujawnił informator „Super Expressu”.

Daniel Martyniuk wziął drugi ślub, ale nie zaprosił znanego ojca?

Plany pary okazały się bardzo poważne, bo Daniel i Faustyna właśnie powiedzieli sobie „Tak”. Młody Martyniuk poślubił swoją wybrankę na Bali, a kadrami z romantycznej uroczystości pochwalili się w mediach społecznościowych. Mimo egzotycznych widoków oboje postawili na tradycyjne stroje. Mężczyzna miał na sobie beżowy garnitur oraz dopasowane do niego mokasyny, a dziewczyna włożyła białą suknię ze zdobieniem na plecach i długim trenem. Pan młody pokusił się nawet na romantyczny gest i zaśpiewał piosenkę dla swojej świeżo upieczonej żony.

Co ciekawe, serwis Pudelek skontaktował się z matką Daniela, ale okazało się, że żona króla disco polo nic nie wie. – Ale jakiego ślubu?! – odpowiedziała Danuta Martyniuk na pytanie o ceremonię. Kiedy reporterka przedstawiła szczegóły, kobieta odparła: Ja nic nie wiem.

Wspomniane medium zadzwoniło także do Zenona Martyniuka, ale ten miał się rozłączyć.

Galeria:

Daniel Martyniuk wziął ślub na BaliCzytaj też:

Zenon Martyniuk kupił sobie nowe auto. Wybrał bardzo rzadki modelCzytaj też:

Zenon Martyniuk obrzucony jajkami podczas koncertu. Zaprosił sprawcę na scenę