Marcin Dubiel o skutkach Pandora Gate. „Moja młodsza siostra jest bita w szkole”

W czwartek, 19 października Marcin Dubiel opublikował w serwisie YouTube trzeci film związany z aferą Pandora Gate. W materiale „Nieznane ofiary PANDORA GATE” po raz kolejny odparł zarzuty przedstawione przez Sylwestra Wardęgę i Mikołaja „Konopskyy’ego” Tylko. Podzielił się także osobistym wyznaniem o konsekwencjach skandalu, które dotknęły jego bliskich.

Dubiel o skutkach Pandora Gate

Na początku nagrania influencer odniósł się do nowego materiału „Druida z Lasu”. – Z poważnego tematu Sylwester robi kolejną, typową internetową gów**burzę (...) Nawet nie wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie – zwrócił się do Wardęgi. Zarzucił mu wykorzystanie skandalu do „odbudowania wizerunku szeryfa internetu” i zakwestionował szczerość jego intencji. – To nie jest konkurs na najfajniejszy filmik (...) Twoje czyny rujnują życie innych osób – podsumował Dubiel.

W dalszej części filmu influencer przedstawił nagranie z powrotu do domu rodzinnego. W materiale pojawiła się między innymi jego płacząca mama. – Jesteś silny. My jesteśmy też silni (...) Nie można na to pozwolić wszystko – pocieszała syna. – Jeżeli media publiczne i sieć mają się opierać na pomówieniach (...) to ja mam ochotę się zbuntować – kontynuowała, podkreślając, że zrobi to w trosce o rodzeństwo influencera.

Influencer apeluje do internautów

Marcin Dubiel zamieścił w filmie także fragment rozmowy z młodszą siostrą. – Tylko mnie nawyzywał (...) Tylko na WF-ie mnie trochę zbił – opowiedziała o ataku ze strony szkolnego kolegi, który miał być motywowany oskarżeniami wobec jej starszego brata. – Moja młodsza siostra jest bita w szkole (...) Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy – zwierzył się influencer.

Na końcu podkreślił, że zrobił w życiu wiele „głupich – złych i dobrych – rzeczy”, ale nigdy nie skrzywdził dziecka. – Błagam was, żebyście atakowali mnie, a nie moją rodzinę – zaapelował do widzów.

