Wardęga podważa tłumaczenia Marcina Dubiela. Nowy film ws. Pandora Gate

Kolejny wątek w Pandora Gate. Sylwester Wardęga opublikował nagranie, w którym uderza w Marcina Dubiela oraz jego linię obrony. Twierdzi, że nie tylko wiedział o niepokojącym zachowaniu Stuu, ale także pomagał mu w namawianiu ich na spotkanie.

Wardęga wypuścił nowy film ws. Pandora Gate

Sylwester Wardęga opublikował materiał, w którym ujawnia kolejny wątek Pandora Gate. Tym razem uderza w Marcina Dubiela. W pierwszym materiale youtuber twierdził, że przyjaciel Stuu wiedział o tym, że gwiazdor romansuje z nieletnimi dziewczynami. Dubiel wszystkiego się wyparł i stwierdził, że nie miał pojęcia o tym, jakie rozmowy z 14-latkami prowadzi jego ówczesny najlepszy przyjaciel.

W materiale możemy zobaczyć, jak celebryta podkreśla w rozmowie z nastolatką, że nie spotyka się z czternastolatkami. Wielokrotnie przyznał też, że rozmowy miały być tylko żartem, a prośba o zdjęcie wynikała z tego, że to 14-latka poruszyła temat swojej aparycji, a on nie wiedział, jak wygląda. Dodał też, że w tym czasie miał 18 lat i spotykał się z 17-latką. Szczerze wyznał, że do 21. roku życia był prawiczkiem.

Głos zabrał także Stuu, który stwierdził, że chciałby przedstawić swoją wersję wydarzeń, ale nikt nie chce go wysłuchać. Obecnie policja z Wielkiej Brytanii zdecydowała o aresztowaniu celebryty. Nad jego sprawą pracuje też polska prokuratura.

Wardęga podważa tłumaczenia Marcina Dubiela

Teraz Wardęga opublikował kilkunastominutowe wideo, w którym krok po kroku odpowiada na tłumaczenie Marcina Dubiela. Youtuber opowiedział o relacji, jaką byłyt przyjaciel Stuu miał mieć z 14-latką. Ze screenów rozmów dowiadujemy się, że Dubiel dowiedział się o jej istnieniu od swojego ówczesnego przyjaciela. Z wiadomości wynika, że doskonale wiedział, ile ma lat, ale pytał, czy ma dziewczynę lub chłopaka i czy Stuu jej się podoba. Rozmówczyni wyznała, że chłopak jest tylko jej przyjacielem. Wardęga twierdził, że Marcin Dubiel 'z całą premedytacją wypytuje o Stuarta, a później wysyła mu fragmenty ich rozmów'. Dubiel faktycznie przesłał treść rozmowy do zatrzymanego youtubera, a ten zrobił dziewczynie wyrzuty, że nazwała go 'tylko przyjacielem'.

Chłopak, który wówczas miał 23 lata pisał do 14-latki, że ''chyba ją kocha''. Dodał, że smutno mu, bo chciał być jedynym chłopakiem, z którym pisze.

Marcin Dubiel jednak pomagał Stuu nagabywać 14-latki?

W dalszej części Sylwester Wardęga podważył tłumaczenie youtubera, który miał nie wiedzieć, że nastolatka, z którą kontakt utrzymuje Stuu ma zaledwie 14 lat. – 14 października 2015 roku Marcin Dubiel osobiście udzielił nastolatce rady. Stwierdził, że skoro „znają się tylko z internetu” to „taką znajomość najlepiej będzie poprowadzić, jak się chociaż raz zobaczą”. W dalszej części Dubiel dodał, że „takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się, to moja rada”.

Wardęga dodał, że zapis pełnej rozmowy z 14-latką posiada nie tylko on, ale także prokurator. Chwilę później gwiazdor dołączył wiadomość głosową, którą Dubiel wysłał do dziewczyny. – Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja 14-stka – mogliśmy usłyszeć.

Podkreślił, że Marcin Dubiel nie tylko nie wydał Stuu, ale uderzał w Justynę Sukanek, która już wcześniej zwracała uwagę na sprawę.

– Dyskredytowałeś Sukanek, robiąc z niej wariatkę, kiedy jako jedyna postanowiła przerwać milczenie i powiedzieć o tym, że Stuu miał niepokojące kontakty z nieletnimi – słyszymy w nagraniu.

