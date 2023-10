Allan Krupa znów zakochany. Jego wybranką jest córka milionera

Allan Krupa jest nie tylko synem Edyty Górniak, ale także sam stawia pierwsze kroki w branży muzycznej. Jednak działając w show-biznesie, trudno uniknąć doniesień o jego życiu prywatnym. Niedawno głośno było o rozstaniu rapera z niejaką Angeliką, a teraz okazuje się, że już znalazł pocieszenie.

Allan Krupa rozstał się z dziewczyną. Jaki był powód?

Allan Krupa mimo młodego wieku, ma zaledwie 19 lat, już zdążył zamieszkać ze swoją poprzednią dziewczyną Angeliką. W rozmowie z mediami nie ukrywał, że na poważnie myśli o tej relacji. – Nie chcę straszyć mojej ukochanej, żeby pomyślała, że ja się jej za miesiąc oświadczę (śmiech). Chociaż kto wie. Nigdy nie wiadomo! – zażartował w rozmowie z reporterką Jastrząb Post, Karolinę Motylewskiej, dodając na serio: – Super się nam żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału (…). Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze bardzo długo – powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Niestety szczęście nie trwało zbyt długo. We wrześniu okazało się, że młody Krupa nie jest już związany ze swoją sympatią. Głos zabrała jego mama Edyta Górniak, która stwierdziła, że powodem rozstania było zbyt szybkie wspólne mieszkanie.

– Oni trochę za wcześnie zamieszkali razem moim zdaniem. Gdyby mieszkali w innym miejscu i spotykali się na randki, to może by było inaczej, a tak mieli wspólną odpowiedzialność i tak dalej – powiedziała.

Innego zdania był Allan Krupa. Młody gwiazdor w rozmowie z Plejadą otworzył się na temat rozstania. – Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – podsumował.

Allan Krupa znów zakochany

Teraz do mediów trafiła informacja, że Allan Krupa znów jest zakochany. Jak donosi portal ShowNews, jego wybranką jest 18-letnia Nicol. Dziewczyna jest córką milionera Barta Pniewskiego. Tak jak syn Górniak, nastolatka zajmuje się muzyką.

„Na początku tego roku głośno było o tym, że ojciec wydał majątek, żeby mogła nagrać teledysk do piosenki pt. »3 Wizy«. Klip miał podobno kosztować aż 700 tysięcy złotych, a nastolatka śpiewa w nim o tym, co dzieje się w jej życiu” – czytamy we wspomnianym serwisie.

Młodzi zakochani wybrali się na romantyczne wakacje do Monte Carlo, które chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda nowa sympatia Allana Krupy.

