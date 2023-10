Gwiazdy komentują wyniki wyborów. „Pakujcie się”

Za nami wybory parlamentarne, które od dawna budziły emocje. Opozycja robiła wszystko, żeby nie dopuścić do większości PiS w Sejmie i wygląda na to, że się udało. Pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych poznaliśmy w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych. Według nich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Nowa Lewica – 8,6 proc., Konfederacja – 6,2 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc., a inne komitety – 0,2 proc.

Gwiazdy zachęcają do głosowania

Podczas tegorocznych wyborów gwiazdy wyjątkowo chętnie zachęcały do głosowania. W mediach pojawiło się wiele spotów i nagrań, mających na celu sprawienie, by Polacy wybrali się do urn wyborczych. Chociaż w tym ważnym dniu obowiązywała cisza wyborcza, to wielu z celebrytów pochwaliło się fotką przy urnie, albo przed lokalem wyborczym. Anna i Robert Lewandowscy zagłosowali w Barcelonie, gdzie obecnie mieszkają, Izabella Miko natomiast w Los Angeles tak jak Magdalena Mielcarz.

Zdjęcie z głosowania możemy też znaleźć na profilu Roksany Węgiel, Anny Muchy, Barbary Kurdej-Szatan, Dawida Podsiadły, Małgorzaty Rozenek-Majdan czy Krzysztofa Ibisza.

Gwiazdy z entuzjazmem komentują wyniki wyborów. Kto zabrał głos?

Kiedy chwilę po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki decyzji Polaków, celebryci także zabrali głos. W ich instagramowych wpisach nie brakuje entuzjazmu i dumy z Polaków. Wiele gwiazd nawiązało także do wyjątkowo wysokiej frekwencji. Zobaczcie, kto ze znanych osób zabrał głos.

Karolina Korwin-Piotrowska



„Pakujcie się” – napisała Karolina Korwin-Piotrowska oraz dołączyła zdjęcie z momentu, kiedy Jarosław Kaczyński potknął się w Sejmie.



Marcin Prokop



„Dostrzegam pewną nadzieję” – podpisał fotkę Marcin Prokop, na której trzyma przy oczach pączki.



Paweł Deląg komentuje



„Jaka frekwencja! Dziękuję Wam Kochani! Oszałamiająca frekwencja. Wygrywa Demokracja! Dziękuję” – napisał pod zdjęciem czerwonej flagi Paweł Deląg.



Beata Kozidrak komentuje wyniki wyborów

„Biało – Czerwona Armia! Dla dobra moich Dzieci, Wnuków, Fanów. Dziękuję” – napisała Beata Kozidrak nawiązując do słów swojej piosenki „Biała armia”





Andrzej Chyra



„15/10/23 dobra nasza” – podpisał swoje selfie Andrzej Chyra



Barbara Kurdej-Szatan

„Frekwencja większa niż w 1989…. świadczy o tym, jak bardzo zniszczyli nam kraj… Polacy! Piękna mobilizacja” – czytamy pod nagraniem Barbary Kurdej-SzatanCzytaj też:

