Błędy w serialu „The Crown”. Jak było naprawdę?

„The Crown” to wielokrotnie nagradzany serial Netflix. Od premiery serialu w 2016 roku produkcja zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.

Już w listopadzie na Netflix zadebiutuje 6., ostatni już sezon serialu „The Crown”, który podzielony zostanie na dwie części. Skupi się na latach 1997 – 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel). Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Fayedem, która zostaje zakończona wypadkiem samochodowym. Druga część, składająca się z sześciu odcinków, opowie o księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.

W trakcie kilku lat, gdy widzowie śledzili „The Crown”, w serialu pokazana została cała masa historycznych wydarzeń. Dużo sytuacji, które pokazanych zostało na ekranie, jest jednak całkowitą fikcją. Oto najważniejsze błędy i nadinterpretacje w serialu „The Crown”.

Błędy w serialu „The Crown”

Stosunki królowej Elżbiety II z Winstonem Churchillem

W pierwszym sezonie serialu „The Crown” twórcy przedstawiali stosunki Winstona Churchilla i Elżbiety II jako bardzo poważne. Premier Wielkiej Brytanii miał mieć dość surowe podejście, a królowa nie zamierzała ustępować. W rzeczywistości stosunki między nimi były bardzo serdeczne, a Elżbieta II miała swego czasu stwierdzić nawet, że Churchill był ulubionym premierem, ze względu na ich przyjazne kontakty, od początku wspólnej „współpracy”.



Śmierć Venetii Scott



Jedną z najbardziej pamiętnych śmierci, pokazanych w serialu „The Crown” była scena z 1. sezonu, gdy autobus oślepia, a potem potrąca Venerię Scott, rzekomą sekretarkę Winstona Churchilla. Historia pokazana jest w odcinku z wielkim londyńskim smogiem. Śmierć bohaterki miała wpłynąć bezpośrednio na działania podjęte potem w związku z tym przez premiera Wielkiej Brytanii. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów na istnienie Venetii Scott.



Włamanie Michaela Fagana do Pałac Buckingham



Michael Fagan włamał się do Pałacu Buckingham dwukrotnie latem 1982 roku. W wyniku zdarzenia trafił na około trzy miesiące do szpitala psychiatrycznego. Podczas swoich włamań miał wypić trochę królewskiego wina i ostatecznie (w przypadku drugiego wtargnięcia), udało mu się wejść do komnaty Elżbiety II. Niestety, powód jego zachowania nie był tak interesujący, jak przedstawia to widzom serial. Mężczyzna w rzeczywistości nigdy nie rozmawiał sam na sam z królową - gdy zobaczyła ona intruza, od razu opuściła pokój. Fagan tłumaczył swoje włamanie „kaprysem”.



Królewskie romanse



W serialu romans księżniczki Anny i Andrew Parker Bowlesa toczy się równocześnie z romansem księcia Karola i Camilli Parker Bowles. W rzeczywistości relacje te dzieliło kilka lat. Anna i Andrew zaczęli się spotykać latem 1970 roku, czyli dwa lata przed tym, jak Karol i Camila w ogóle się poznali.

W 1972 roku księżniczka Anna była już w związku ze swoim przyszłym mężem Markiem Phillipsem, z którym ślub wzięła rok później.



Sprzeciw księżnej Małgorzaty wobec ślubu Karola i Diany



Chociaż z pewnością istniało wiele sytuacji, które zwiastować mogły, że ślub Karola i Diany nie jest dobrym pomysłem, nie ma żadnych przesłanek, by myśleć, że rodzina królewska wyraziła kiedykolwiek sprzeciw wobec tego planu. W serialu „The Crown” księżna Małgorzata namawia wprost swoich bliskich do zablokowania ślubu i anulowania zaręczyn.



Spotkanie księcia Karola z Johnem Majorem



W 5. sezonie „The Crown” widzów oburzyło spotkanie, jakie odbyć mieli ze sobą książę Karol i ówczesny premier John Major. Tematem dyskusji miała być potencjalna abdykacja królowej Elżbiety II i wstąpienie Karola na tron, zanim jego matka umrze. Nie ma żadnych solidnych dowodów, które mogłyby wskazywać, że doszło kiedykolwiek do takiego spotkania. Sam Major zaprzeczył, że był w takiej sytuacji i zapewnił, że nikt z ekipy produkcyjnej serii nie kontaktował się w nim w tej sprawie. Netflix w końcu wydał oświadczenie w tej kwestii, podkreślając, że serial jest „fikcją”.



Bajkowy ślub Filipa i Elżbiety II



Koronę często krytykowano za to, że przedstawia rodzinę królewską gorzej niż w rzeczywistości, ale zdarzyła się też jedna lub dwie sytuacje, gdy producenci serialu złagodzili krawędzie w imieniu rodziny królewskiej. Świetnym tego przykładem był debiutancki sezon serialu, w którym przedstawiony jest ślub Elżbiety i Filipa.

W serialu wszystko przebiega bez zakłóceń, ale w rzeczywistości para królewska nie miała tyle szczęścia w tym wielkim dniu. Oprócz zniszczenia tiary królowej brakowało także bukietu ślubnego i naszyjnika z pereł, które miała nosić. Być może drobne szczegóły w ogólnym planie rzeczy, ale mimo to niedokładny obraz niezwykle historycznego momentu.



Reakcja królowej na katastrofę w Aberfan



Katastrofa w Aberfan pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Wielkiej Brytanii. W wyniku bardzo ulewnych deszczy osunęła się część hałdy węglowej. Lawina szlamu, która uderzyła w szkołę oraz sąsiednie domy pozbawiła życia ponad 140 osób (w większości dzieci).

W serialu "The Crown" Elżbieta II odwiedzając miejsce katastrofy wydaje się być zimna i obojętna. W rzeczywistości, wielu świadków jej wizyty wspomina, że widać było, iż jest ona wyraźnie zasmucona i zdenerwowana wydarzeniami, które miały miejsce. Czytaj też:

