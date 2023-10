Marcin Dubiel z nowym oświadczeniem. Pokazał screeny rozmów ze Stuu

3 października 2023 roku Sylwester Wardęga opublikował film, w którym wielu polskim internetowym twórcom zarzucił wykorzystywanie nieletnich dziewczyn. Nagranie nazywa się „MROCZNA TAJEMNICA STUU I YOUTUBERÓW: PANDORA GATE (Boxdel, Dubiel, Fagata)”. Jest efektem śledztwa w tej sprawie, które Wardęga prowadził z Konopskim.

Chociaż minęło już kilka dni, to na jaw wciąż wychodzą nowe wątki oraz konsekwencje całej sytuacji. Do sprawy włączyło się wielu youtuberów, którzy znali wspomniane osoby, albo mogli mieć jakąś wiedzę na ten temat. Niepokojącymi doniesieniami zajęła się też prokuratura. Co więcej – doszło nawet do obywatelskiego zatrzymania Stuarta Burtona w Wielkiej Brytanii. Jego prawnik przekazał, że gwiazdor miał zostać pobity.

Najbliższym przyjacielem popularnego Stuarta Burtona był o cztery lata młodszy Marcin Dubiel. Sylwester Wardęga zarzucił mu, że miał wiedzieć o wszystkim. Do materiału Pandora Gate Dubiel szybko się odniósł i zapowiedział, że zamierza walczyć w sądzie. – Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej – zapowiedział.

Teraz Dubiel opublikował kilkuminutowy film, w którym przedstawił dowody na swoją niewinność. – Tydzień temu udowodniono, że bardzo łatwo jest zniszczyć komuś życie. Wystarczy jeden film, aby obrócić przeciwko niemu całą Polskę. Zniszczono nie tylko mnie, ale także moich bliskich, moją rodzinę, moje młodsze rodzeństwo i moją mamę, do której dzwonią znajomy, pytając, jak to jest wychowywać pedofila. Ludzie wydali na mnie wyrok, a zostały im pokazane zmanipulowane fragmenty rozmów. — zaczął.

Marcin Dubiel pokazał internautom rozmowy z młodszą od siebie dziewczyną w całości, a ich kontekst okazuje się trochę inny. W materiale możemy zobaczyć, jak celebryta podkreśla w rozmowie z nastolatką, że nie spotyka się z czternastolatkami. Wielokrotnie przyznał też, że rozmowy miały być tylko żartem, a prośba o zdjęcie wynikała z tego, że to 14-latka poruszyła temat swojej aparycji, a on nie wiedział, jak wygląda. Dodał też, że w tym czasie miał 18 lat i spotykał się z 17-latką. Szczerze wyznał, że do 21. roku życia był prawiczkiem.

W nagraniu Marcin Dubiel nie ukrywał, że był zapatrzony w Stuu i traktował go jako bliską osobę. Dodał, że wielokrotnie słyszał, że Burton zniknął z sieci dla swojego zdrowia psychicznego. Dodatkowo jego mama zachorowała na nowotwór, dlatego przeniósł się do Wielkiej Brytanii.

Marcin Dubiel pokazał screeny rozmów ze Stuu, na którym chłopak jasno pisze, że ma myśli samobójcze. Później dodał, że on sam zawiózł go do szpitala psychiatrycznego. Podczas całego nagrania wielokrotnie mówił, że nie wiedział o relacjach swojego idola, bo nie zaglądał mu w telefon. Na koniec zaapelował, że jeśli ofiary oglądają jego materiał, to, żeby zgłosiły się do służb, a nie do twórców internetowych.

