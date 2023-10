Uroczysta premiera filmu o Taylor Swift. Gdzie można go obejrzeć w Polsce?

„The Eras Tour” to trwająca, szósta trasa koncertowa artystki podczas której można usłyszeć utwory z jej wszystkich albumów, w tym najnowszego – „Midnights”. Jest to druga stadionowa trasa Taylor Swift, a sam koncert trwa ponad trzy godziny i można go porównać do podróży przez wszystkie muzyczne epoki. Podczas wydarzenia na uczestników czekają 44 piosenki podzielone na 10 aktów prezentujących albumy Taylor.

Produkcja będzie wyświetlana we wszystkich kinach Multikino, a w niektórych nawet ATMOS. Zanim jednak dokument trafił do szerszej publiczności, odbyła się jego uroczysta premiera. Nie zabrało wzruszeń i niespodzianek.

Film z trasy koncert Taylor Swift po uroczystej premierze

Taylor Swift pojawiła się na wydarzeniu w olśniewającym wydaniu. Wokalistka postawiła na długą błękitną suknię bez ramiączek oraz sandałki na szpilce w tym samym kolorze. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć innych bohaterów obrazu. Celebrytka chętnie pozowała z tancerzami i swoim zespołem. Do sieci trafiło wiele zdjęć, ale zdecydowanie największą furorę robi nagranie, na którym widać, jak Swift świetnie się bawi podczas projekcji. Siedząc w fotelu, próbuje wykonywać choreografię oraz śmieje się z różnych fragmentów.

Sporym zaskoczeniem dla fanów było pojawienie się Beyonce. Wielu z internautów twierdzi, że panie ze sobą rywalizują. Te pogłoski tym bardziej pogłębiły się po tym, jak ich trasy koncertowe zostały zaplanowane na ten sam okres. Mowa o „The Eras Tour” i „Renaissance World Tour”. Obie jednak wielokrotnie podkreślały, że bardzo się lubią i wypowiadają się o sobie z ogromnym szacunkiem.

Co ciekawe relacja z koncertu żony Jay-Z także trafi do kin, ale dopiero pod koniec grudnia. Wygląda na to, że Beyonce postanowiła uciąć wszelkie spekulacje dotyczące braku sympatii do Taylor Swift, bo pojawiła się na premierze. Wokalistki chętnie się razem fotografowały, a do mediów społecznościowych trafiło wideo, jak siedzą obok siebie w pustej sali kinowej.

Taylor Swift w produkcji o swojej trasie koncertowej

Fani Taylor Swift już mogą szykować się na koncerty „The Eras Tour” w październiku i w listopadzie we wszystkich kinach sieci Multikino. Pierwsze pokazy rozpoczną się 13 października 2023 roku. Bilety są już w sprzedaży.

twittertwittertwitterCzytaj też:

Beyonce wystąpiła w butach polskiej marki. Dobrała je do kreacji BalmainCzytaj też:

Nominacje do MTV EMA 2023. Taylor Swift znów na czele