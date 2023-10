SkyShowtime ogłosił nowości na listopad. Powraca kultowy „Frasier”!

Listopad w SkyShowtime będzie obiftował w premiery kolejnych oczekiwanych seriali i kontynuacje produkcji, które już podbiły serca widzów.

W serwisie pojawią się kolejne odcinki jednego z ulubionych seriali tej jesieni, czyli „Poker Face” z Natashą Lyonne, która w ucieczce przed kłopotami, spróbuje zdemaskować kolejne napotkane na swojej drodze kłamstwa. Na platformie pojawią się również kolejne odcinki dwóch seriali oryginalnych SkyShowtime, czyli „Fleeting Lies” oraz finał serialu „Codename:Annika”.

W serwisie znajdzie się również kontynuacja trzymającego w napięciu nowego serialu Taylora Scheridana („Yellowstone”) – „Special Ops: Lioness” oraz dwie oczekiwanie premiery – powrót serialu „Frasier” oraz „Fellow Travelers” na podstawie scenariusza nominowanego do Oscara Rona Nyswanera. To będzie jesień pełna emocji w SkyShowtime!

Listopad na SkyShowtime. Lista nowości

„Fellow Travelers”



Stworzony przez nominowanego do Oscara Rona Nyswanera („Philadelphia”, „Homeland”) serial Fellow Travelers to oparta na powieści Thomasa Mallona historia miłosna i thriller polityczny. Jest to opowieść o wybuchowej miłości, która połączyła dwóch bardzo różnych mężczyzn. Matt Bomer gra charyzmatycznego Hawkinsa Fullera, który robi karierę za kulisami polityki. Pewnego dnia Hawkins poznaje Tima Laughlina (Jonathan Bailey), młodego człowieka pełnego ideałów. Ich romans zaczyna się w momencie, kiedy Joseph McCarthy i Roy Cohn wypowiadają wojnę demoralizatorom i dewiantom seksualnym, dając początek jednemu z najmroczniejszych okresów w XX-wiecznej historii USA.

Odcinek 1 dostępny od 19 listopada, kolejne odcinki co tydzień.



„Dreamland”



Dreamland to pełen emocji dramat o tajemnicach, kłamstwach, miłości i aspiracjach rodziny czterech sióstr. Jego akcja rozgrywa się w nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii i – w stylu charakterystycznym dla czarnych komedii – prezentuje relacje łączące różne pokolenia kobiet.

Najstarsza z sióstr, Trish (Freema Agyeman), zachodzi w trzecią ciążę, a jej dwie siostry, Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards) oraz mama (Frances Barber) i babcia (Sheila Reid) starają się jej pomóc, jak tylko mogą. Kiedy jednak na scenę nieoczekiwanie powraca czwarta siostra, Mel (Lily Allen), spokój i stabilność rodziny wisi na włosku.

Odcinek 1 dostępny od 21 listopada, kolejne odcinki co tydzień.



„Frasier”



Producentem wykonawczym serialu jest grający główną rolę Kelsey Grammer, czyli tytułowy Frasier Crane. Oglądamy kolejny etap jego życia i powrót do Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie czekają na niego nowe wyzwania, nowe relacje i jedno czy dwa dawne marzenia, które wreszcie spróbuje spełnić. To najprawdziwsza prawda, Frasier powraca!

Poza Grammerem w nowym serialu występują Jack Cutmore - Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a także Toks Olagundoye, Jess Salgueiro oraz Anders Keith.

Odcinki 1 i 2 dostępne od 3 listopada, kolejne odcinki co tydzień.



„Codename: Annika”



Fińska detektyw Emma Haka, która nadal uczy się działania pod przykrywką, zostaje wysłana do Sztokholmu, aby zbadać sprawę oszustw w branży dzieł sztuki. Spokojna i opanowana Emma wciela się w szaloną, imprezową Annikę Stormare. Jej celem jest zbliżenie się do właściciela galerii, Rasmusa Ståhlgrena, podejrzanego o związki z Blanko, który zajmuje się praniem brudnych pieniędzy i jak dotąd pozostaje nieuchwytny. Śledztwo prowadzi Emmę w odmęty półświatka i sprawia, że jej tożsamość zaczyna coraz bardziej zlewać się z tożsamością Anniki – dziewczyny, która faktycznie istniała, i zostawiła po sobie sieć skomplikowanych tajemnic. Aby nie stracić z oczu Blanko, Emma musi podejmować decyzje, które mogą na zawsze zmienić życie jej i jej bliskich. Szybko jednak okaże się, że najtrudniejsze będzie niezatracenie samej siebie.

Odcinek finałowy dostępny wyłącznie w SkyShowtime już 4 listopada.



„Fleeting Lies”



Miesiąc przed ślubem i tuż przed awansem na dyrektora firmy, Lucía (Elena Anaya) pada ofiarą spisku Santiego (Quim Gutiérrez), który również chciał objąć to stanowisko. Lucía zostaje oskarżona o szpiegostwo gospodarcze i zwolniona bez żadnej odprawy. Nagle jej życie i przyszłość zaczynają wyglądać bardzo niepewnie, a ona sama staje przed ogromnym dylematem: jak powiedzieć swojemu partnerowi Basilio (Hugo Silva) i jego dzieciom, że jej kariera właśnie się skończyła, a co gorsza, nie będzie już dostawać pensji, z której wszyscy żyją.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Poker Face”



Dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, w którym Natasha Lyonne wciela się w rolę Charlie Cale – kobiety obdarzonej niezwykłą zdolnością wykrywania kłamstw. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób. Twórcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do Oscara® Rian Johnson, czyli scenarzysta, reżyser i producent m.in. filmów z serii Knives Out. Obok Lyonne w tym dziesięcioodcinkowym serialu kryminalnym występują Adrien Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg i Ellen Barkin.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Special Ops: LionessSpecial Ops: Lioness”



Serial nominowanego do Oscara Taylora Sheridana – Special Ops: Lioness jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), szorstkiej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową stacji programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami. W serialu występują również Michael Kelly, Morgan Freeman i Nicole Kidman.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„The Family Stallone”



Grał bohaterów, którzy stali się legendami kina i był trzykrotnie nominowany do Oscara. Teraz Sylvester Stallone gotów jest pokazać przed kamerami, jak wciela się w najważniejszą jego zdaniem rolę – ojca. Nowy program, w którym poza samym Stallone'em pojawiają się jego żona i trzy córki, pozwala zobaczyć, jak wygląda życie jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Renfield”



W tej współczesnej opowieści o potworze poznajemy historię wiernego sługi Draculi. Nicholas Hoult („Mad Max: Fury Road”, filmy z serii „X-Men”) wciela się w Renfielda, udręczonego pomocnika najbardziej narcystycznego szefa w historii, czyli Draculi (w tej roli nagrodzony Oscarem Nicolas Cage).

Renfield zmuszony jest znajdować swojemu mistrzowi ofiary i spełniać każde jego życzenie, nawet to najbardziej wynaturzone. Jednak teraz, po wiekach służby, Renfield gotów jest spróbować samodzielnego życia poza cieniem Księcia Ciemności. Gdyby tylko udało mu się wymyślić, jak zerwać łączącą ich więź...

