Madonna wystąpiła w bluzie z papieżem. Podobizna Franciszka mocno kontrowersyjna

Pod koniec ubiegłego roku Madonna zdecydowała się na młodzieżową sesję, podczas której pozowała na tle plakatów swoich idoli. Wówczas na Instagramie zobaczyliśmy, jak piosenkarka pozuje przy plakatach z Davidem Bowie czy Freddiem Mercury. Legenda muzyki miała na sobie czarne okulary, włosy splecione w dwa warkocze i ażurowe rękawiczki. Największą uwagę mediów i internautów przykuł jednak inny szczegół. Madonna zdecydowała się na dżinsowe spodnie i czarną bluzę z podobizną Jana Pawła II.

Madonna nawiązała do Kanye Westa?

Światowe portale zastanawiała się, czy jest to nawiązanie do Kanye Westa. Na początku października 2023 roku raper pojawił się na Paris Fashion Week, podczas którego otwierał pokaz domu mody Balenciaga. Dyrektor kreatywny marki pozwolił mu przemierzać błotnistą scenerią w przebraniu ochroniarza, a następnie w bluzie z Janem Pawłem II.

Madonna kolejny raz w bluzie z papieżem

Wygląda jednak na to, że Madonna upodobała sobie ubrania z wizerunkami papieży. Tym razem pokazała się fanom w bluzie z Franciszkiem. Nie jest to jednak zwykły nadruk. Gwiazda pozuje w czarnej bluzie, na której Ojciec Święty jest zarysowany czerwoną kreską. Na ilustracjach ma skrzydła oraz ubiór, na którym widnieje napis Madonna. Być może jest nawiązanie do marzenia sprzed lat. Kiedyś wokalistka wyznała, że bardzo chciałaby, aby papież wystąpił w koszulce z jej podobizną. Na serii zdjęć nie zabrakło też kontrowersyjnej pozy – na jednej z fotek gwiazda pokazuje środkowy palec.

Chociaż fani zazwyczaj zostają obojętni na kontrowersje gwiazdy, to teraz pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. „Obrażasz nas, katolików. Zostaw nas w spokoju”; „Tyle lat minęło, a ty dalej swoje?”; „Jak tak można?”; „Papież to nie inspiracja na odzież tylko święta osoba. Powinni za to karać” – możemy przeczytać. Gwiazda nie odniosła się do tych głosów.

Madonna dopiero od niedawna jest w domu. Latem trafiła do szpitala i musiała przebywać na oddziale intensywnej terapii. Gwiazda była zmuszona wstrzymać swoją długo planowaną trasę koncertową. Piosenkarka wydała oświadczenie, że ze względu na swoich fanów chce jak najszybciej wrócić do formy i zagrać koncerty, które były zaplanowane w Europie na październik.

