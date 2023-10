Prawie 50 filmów i seriali zniknie z HBO Max. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć

„Ostatnie walentynki” – do 6 października



Dokument opowiadający o dramatycznej śmierci nastolatka, która wstrząsnęła Ameryką.



„Najgorszy człowiek na świecie” – do 8 października



Pełna życiowej energii Julie u progu trzydziestych urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe.



„Ludzie” – do 8 października



Rodzina spędza Święto Dziękczynienia w starym, rozpadającym się domu na Manhattanie. Gdy zapada mrok, napięcia pomiędzy jej członkami narastają.



„Biała królowa” – do 11 października



Anglia, trwają walki o tron między rodami Yorków i Lancasterów. Królem zostaje Edward IV, który poślubia plebejkę Elizabeth Woodville.



„Biała księżniczka” – do 11 października



Po zwycięstwie nad Ryszardem III na angielskim tronie zasiada Henryk VII Tudor, który postanawia poślubić Elżbietę York, żeby zakończyć Wojnę Dwóch Róż.



„Hiszpańska księżniczka” – do 11 października



Katarzyna Aragońska poślubia angielskiego następcę tronu. Gdy Książę Artur umiera przedwcześnie, pozycja Hiszpanki na brytyjskim dworze zostaje zagrożona.



„Uncharted” – do 15 października



Utalentowany złodziej Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora Sullivana. Razem chcą odnaleźć zaginione złoto Ferdynanda Magellana.



„The Batman” – do 17 października



Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.



„Zaginione miasto” – do 20 października



Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja.



„France” – do 24 października



Życie popularnej dziennikarki całkowicie się zmienia po dziwacznym wypadku samochodowym.



„Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia” – do 30 października



Fiński bokser Olli Mäki ma szansę na pas mistrzowski w wadze piórkowej. Oprócz wyczerpujących treningów pojawia się kolejny problem - Olli zakochuje się w młodej Raiji.



„Choinka marzeń” – do 31 października



Rebecca wraca do domu na święta, aby napisać artykuł o spełniającej życzenia choince.



„Angry Birds” – do 31 października



Czerwony od dzieciństwa ma problem z gniewem. Gdy na wyspie pojawiają się zielone świnki, jako jedyny pozostaje nieufny.



„Makabra” – do 31 października



Lata 90. Dwóch braci zostaje oskarżonych o brutalne zabójstwo ośmiu kobiet, mężczyzny i dziecka w położonym w pobliżu Rio de Janeiro regionie Serra dos Órgãos.



„Byłem prostym człowiekiem” – do 31 października



Hawajska rodzina staje w obliczu nieuchronnej śmierci najstarszych, gdy duchy przeszłości nawiedzają wieś.



„Persona non grata” – do 31 października



Z powodu pogrzebu żony do kraju powraca Wiktor, pełniący funkcję polskiego ambasadora w Urugwaju. Tutaj spotyka dawnego przyjaciela, Olega - rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, którego podejrzewa o romans ze zmarłą małżonką oraz szpiegostwo na rzecz ZSRR.



„Poświęcenie Hasana” – do 31 października



Hodowca jabłek Hassan dowiaduje się, że firma energetyczna chce wybudować na jego ziemi słup wysokiego napięcia. Postanawia temu zapobiec, nawet jeśli ceną za to ma być zerwanie kontaktów z przyjaciółmi i sąsiadami.



„Księżyc, 66 pytań” – do 31 października



Kiedy jej ojciec choruje, Artemis wraca do Grecji po wielu latach nieobecności, aby się nim zająć. Ojciec i córka zaczynają tym samym nowy rozdział w swojej relacji.



„Charlotte” – do 31 października



Przyblakła gwiazda filmowa dowiaduje się, że reżyser, dzięki któremu zdobyła sławę, kręci swój najnowszy film w Paragwaju. Kobieta wyrusza w niezwykłą podróż nie tylko po to, żeby zdobyć główną rolę, która jest jej zdaniem jej pisana.



„Miss Potter” – do 31 października



Beatrix pisze i ilustruje opowiadania dla dzieci, marząc, że pewnego dnia trafią do księgarń. Jej wydawcą zostaje Norman Warne, zachwycony nie tylko historią Królika Piotrusia, ale także samą autorką.



„Naznaczony: Rozdział 3” – do 31 października



Quinn Brenner, czując, że duch matki chce się z nią skontaktować, prosi o pomoc medium Elise.



„Do diabła z miłością” – do 31 października



Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.



„Birdman” – do 31 października



Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę.



„Adrenalina” – do 31 października



Pewnego ranka Chev Chelios dowiaduje się, że został otruty. Jedyną rzeczą, która może utrzymać go przy życiu jest produkowana przez organizm adrenalina.



„Punkt wrzenia” – do 31 października



Dla szefa kuchni Andy’ego zmiana dopiero się zaczęła, a on już ma spore opóźnienie. Jego restauracja jest przepełniona, po kuchni pałęta się niezadowolony inspektor sanitarny, a jakby tego było mało, na kolacji pojawiła się gwiazda gastronomii i szanowany krytyk kulinarny.



„W pętli ryzyka i fantazji” – do 31 października



Los sprawia, że życie trzech kobiet toczy się inaczej, niż sobie zaplanowały.



„Stone” – do 31 października



Podpalacz Creeson składa wniosek o przedterminowe zwolnienie. Gdy odkrywa, że kurator chcę go odrzucić, ucieka się do podstępu.



„Urodzony mistrz” – do 31 października



Mickey Kelley jest jednym z pierwszych amerykańskich zdobywców czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, zostaje wyrwany ze wszystkiego, co kocha więc bierze udział w turnieju MMA.



„Legenda” – do 31 października



Pan Ciemności planuje przejęcie władzy nad światem dzięki rogom dwóch jednorożców.



„Kot w butach” – do 31 października



Kot w Butach wraz z kompanami organizuje skok, mający na celu znalezienie i porwanie mitycznej gęsi znoszącej złote jaja.



„Przodem do tyłu” – do 31 października



Cameron Drake odbiera Oskara za rolę homoseksualisty. Dziękuje Howardowi - swojemu byłemu nauczycielowi - za jego pedagogiczny trud i ogłasza, że ten jest gejem.



„Z mamą czy z tatą” – do 31 października



Flora i Victor to zabawni, troskliwi rodzice. Wszystko ulega zmianie, kiedy decydują się na rozwód, wtedy rozpoczynają walkę o opiekę nad dziećmi.



„Wybuchowa para” – do 31 października



Agent Roy wplątuje atrakcyjną June w niebezpieczną intrygę. Razem muszę uciekać przed ścigającymi ich terrorystami.



„Na pustkowiu” – do 31 października



Film opowiada historię bezrobotnego aktora, który zostaje poproszony o dostarczenie do niewielkiego miasteczka w Kalifornii tajemniczej torby. Jeśli tego dokona wszystkie jego długi mają zostać spłacone, a on sam otrzyma szansę na rozpoczęcie nowego życia. Bohater podejmuje się tego zadania. Nie wie jednak, że podróż, w którą wyruszy zaprowadzi go poza granice naszego świata...



„Plan A” – do 31 października



W 1945 roku grupa ocalałych z Zagłady Żydów planuje wprowadzić w życie niebezpieczną i śmiałą operację znaną jako „Plan A” Chcą zatruć wodę w niemieckich wodociągach, żeby zabić w odwecie 6 milionów Niemców.



„Córka” – do 31 października



Leda spędza wakacje nad morzem. Musi skonfrontować się ze swoją przeszłością.



„Valan: Dolina aniołów” – do 31 października



Wielkomiejski policjant wraca do swojego rodzinnego miasta w Transylwanii, gdzie w górach odnaleziono zwłoki jego zaginionej dwie dekady wcześniej siostry.



„Przystanek Ziemia” – do 31 października



Ostatni rok szkoły, przed młodzieżą krok w nieznane. Jedni chcą iść na studia, drudzy zrobić sobie przerwę, inni wolą nic jeszcze nie planować. Najbliżej poznajemy wrażliwą Mashę (Maria Fedorchenko), która wraz z Yaną i Senią tworzy paczkę przyjaciół. Razem eksperymentują, borykają się z samotnością, problemami z rodzicami, pierwszymi miłościami. Masha sekretnie kocha się w Sashy, koledze z klasy, którego wielkie oczy i skrytość niesamowicie ją pociągają, ale i wiele kosztują.



„Miejsce zwane Godność” – do 31 października



12-letni chłopiec otrzymuje stypendium na naukę w tajemniczej Colonii Dignidad, jest świadkiem najdziwniejszych rzeczy, które się tam dzieją.



„Dzikie korzenie” – do 31 października



Kiedy 12-letnia Niki dowiaduje się, że jej ojciec został zwolniony z więzienia i przyjechał do miasteczka, postanawia się z nim spotkać w tajemnicy, co bardzo odradza jej babcia. Podczas spotkania Tibor musi stawić czoła swojej przeszłości.



„Wszystko w porządku” – do 31 października



Los Angeles podczas pandemicznego kryzysu. Niedawno owdowiała fryzjerka Danny i jej 8-letnia córka są zmuszone żyć na ulicy. Danny próbuje znaleźć dla nich dach nad głową i jakoś chronić swoje dziecko.



„Naznaczony: Rozdział 2” – do 31 października



Po dwóch latach od przerażających wydarzeń rodzinę Lambertów ponownie nawiedza duch młodej kobiety ubranej w białą suknię, która nuci dziecięcą melodię.



„Wonder Woman 1984” – do 31 października



Księżniczka Diana Prince podczas zimnej wojny stawia czoło niebezpiecznym przeciwnikom takim jak Cheetah i Max Lord.



„Ciała elektryczne” – do 31 października



Emma żyje w futurystycznym świecie, gdzie biomechaniczna konstrukcja zastępuje ludzkie ciała.



„Emma” – do 31 października



Emma Woodhouse odwleka myśli o ślubie. Zamierza wyswatać znajomych i nie zauważa, że sąsiad jest w niej zakochany.



„Guermantes” – do 31 października



Paryż, lato 2020 roku. Aktorzy francuskiego teatru narodowego prowadzą próby do nowej sztuki Christophe'a Honoré, która jest adaptacją powieści "Strona Guermantes " Marcela Prousta. Sztuka spada z afisza, ale grupa postanawia wystawić przedstawienie.



„Poświęcenie” – do 31 października



Film opowiada o współczesnej relacji między rodzicami i dzieckiem oraz dylematami, przed jakimi staje Asli jako kobieta i matka. Asli bierze urlop wychowawczy, żeby zajmować się swoim dzieckiem, ale niedługo potem zaczyna rozglądać się za opiekunką. Spotkanie z Gulnihal, która jest także matką, zachęca Asli, żeby stawiła czoło skrywanym sekretom.



„Naznaczony: Ostatni klucz” – do 31 października



W rodzinnym domu doktor Elise Rainier mieszka demon KeyFace. Kobieta musi stawić mu czoła i uratować swoją duszę, nim zostanie przeklęta na wieki.Czytaj też:

