Co z reaktywacją „Miodowych lat”? ATM Grupa skomentowała medialne doniesienia

O trwających rzekomo pracach nad kolejnymi odcinkami serialu „Miodowe lata” donosili dziennikarze „Super Expressu”. Powołując się na swoje źródło zaznaczali, że produkcja jest już „na zaawansowanym etapie”, mimo iż całość utrzymywana jest w tajemnicy. W rozmowie z „Faktem” słowa te potwierdził nawet Artur Barciś, typowany na odtwórcę jednej z głównych ról.

„Miodowe lata” z nowymi odcinkami? Producenci komentują

Grający Tadeusza Norka aktor stwierdził wręcz, że „trwają prace nad scenariuszem” i ujawnił, że pytano go o ewentualną chęć zaangażowania się w projekt. – Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu „Miodowych lat”. Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli Norkiem i Krawczykiem to, to zrobimy – mówił, wspominając drugiego głównego aktora „Miodowych lat”.

Portal Wirtualnemedia.pl zasięgnął informacji u producentów. Otrzymał odpowiedź, że należące do ATM Grupy Studio A, które pracowało przy dotychczasowych odcinkach „Miodowych lat”, nie prowadzi obecnie prac nad dalszą częścią serialu. – Nie komentujemy tych doniesień – oświadczyła Sylwia Olech, PR manager ATM Grupy.

„Miodowe lata”

„Miodowe lata” to polski serial komediowy, który emitowano na antenie Polsatu od października 1998 roku do grudnia 2004 roku. Opowiadał o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, mieszkających w warszawskiej kamienicy. Jego głównymi bohaterami był motorniczy Karol Krawczyk, grany przez Cezarego Żaka oraz kanalarz Tadeusz Norek, w którego wcielał się Artur Barciś. Ich żony grane były przez Agnieszkę Pilaszewską, a później Katarzynę Żak oraz Dorotę Chotecką. Wyemitowano też 17 odcinków nazwanych „Całkiem nowe lata miodowe”, w których rozwinięto historię głównych bohaterów.

