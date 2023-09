Znamy polskiego kandydata do Oscara. Kto powalczy o słynne filmowe trofeum?

W minionym roku o najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie ubiegał się rewelacyjny "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, a w tym roku o nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy powalczy animowana adaptacja „Chłopów” Władysława Reymonta w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana.

„Chłopi” polskim kandydatem do Oscara

Film miał swoją światową premierę na początku września podczas festiwalu w Toronto. Był również pokazywany podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył dwie nagrody – publiczności oraz specjalną. Chłopi zostali zrealizowani w technice animacji malarskiej a główną inspirację stanowiło malarstwo z okresu Młodej Polski.

Na ekranach zobaczymy m.in. Kamilę Urzedowską w roli Jagny, Mirosława Bakę, który wcielił się w postać Macieja Boryny oraz Roberta Gulaczyka jako jego syna Antka. W obsadzie znaleźli się również m.in. Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Konopka i Maciej Musiał.

Oscary 2024. Komisja podjęła decyzję

W skład polskiej Komisji Oscarowej weszli w tym roku:

Ewa Puszczyńska (przewodnicząca komisji) – producentka m.in. filmów "Ida" (laureat Oscara), "Zimna wojna" (nominacja do Oscara w trzech kategoriach) oraz "Quo vadis, Aida?" (nominacja do Oscara);

Radosław Śmigulski – dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

Aneta Hickinbotham – producentka m.in. filmu "Boże Ciało" (nominacja do Oscara);

Ewa Piaskowska – scenarzystka i producentka m.in. filmu "IO" (nominacja do Oscara)

Allan Starski – scenograf filmowy, Członek Polskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) i Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS). Laureat Oscara za scenografię do "Listy Schindlera" Stevena Spielberga;

Maciej Ślesicki – reżyser i scenarzysta, współzałożyciel i wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej (dwie nominacje do Oscara – "Nasza klątwa" i "Sukienka").



Wybór komisji nie oznacza jednak, że film może liczyć na pewną nominację do Oscara. Skrócone listy kandydatów do nominacji w wybranych kategoriach poznamy 21 grudnia, a lista ostatecznych nominacji zostanie ogłoszona we wtorek 23 stycznia 2024 r. Gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 10 marca 2024 roku.

