Opozda nie odpuszcza Królikowskiemu. Odpowiedziała na oświadczenie teatru

Spór o alimenty między Opozdą a Królikowskim trwa od dawna. Teraz Joanna Opozda uderzyła w konkretnych pracodawców swojego byłego partnera. We wpisie w mediach społecznościowych napisała, że z jej wiedzy wynika, że to obecna dziewczyna Królikowskiego otrzymuje na konto jego wynagrodzenie.

Joanna Opozda łączy bycie z mamą z obowiązkami zawodowymi

Joanna Opozda twierdzi, że Antoni Królikowski ma oszukiwać system

Celebrytka przyznała, że komornik, który zajmuje się sprawą ściągania od Królikowskiego alimentów, wysłał pismo do teatru Tu i Teraz, gdzie gra aktor.

– Otrzymaliśmy odpowiedź, że Pani Kamila Polak nie podpisała umowy z Antonim Królikowskim. Nie wiem, jak ona się rozlicza z urzędem skarbowym. Będziemy się tym zajmować, bo tych spektakli jest bardzo dużo i w jakiś sposób przecież musi się z nim rozliczać. Nie sądzę, żeby Antek, który gra główną rolę, robił to charytatywnie – stwierdziła.

Założycielka Teatru Tu i Teraz zabrała głos ws. wynagrodzenia Królikowskiego.

Wezwany do tablicy głos zabrał teatr. W oświadczeniu mogliśmy przeczytać, że nie podpisano żadnej umowy z obecną partnerką aktora, a on sam jeszcze nie otrzymał wynagrodzenia, bo obecnie trwają próby. „Umowa o dzieło jest obecnie w trakcie negocjacji i będzie dopiero zawarta wyłącznie i bezpośrednio z aktorem, więc wynagrodzenie wpłynie na Jego konto, co też umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego” – napisano na Instagramie.

Opozda odpowiedziała na oświadczenie Teatru Tu i Teraz

To nie umknęło Joanie Opoździe, która w odpowiedzi opublikowała post. „O podpisaniu umowy z Izabelą Banaś mówiłam w kwestii innego pracodawcy, gdzie taka umowa już została zawarta. Jeśli chodzi o Teatr Tu i Teraz, mówiłam, że umowy żadnej nie ma. Bo nie ma. 1 sierpnia do spektaklu, w którym gra Królikowski, została zorganizowana sesja na plakat, dużo wcześniej odbywały się próby, są już ustalone terminy spektakli, a umowy dalej nie ma?” – napisała w odpowiedzi.

W dalszej części mama małego Vincenta podkreśliła, że według niej sprawa jest dość nietypowa. „Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Poza tym istnieje również umowa ustna” – zakończyła.

